Betrunkener Fahrer begeht Unfallflucht in Paderborn-Neuenbeken

Offenbar unter erheblichem Alkohleinfluss stehend, ist ein Autofahrer am späten Samstagabend in Neuenbeken gegen eine Vekehrsinsel gefahren. Obwohl dabei ein Verkehrszeichen umgefahren und das Auto erheblich beschädigt wurde, entfernte sich der Fahrer laut Polizei mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle.

Eine Zeugin hatte im Kreuzungsbereich des Hildesheimer Hellwegs und der Gogrevenstraße im Paderborner Ortsteil Neuenbeken die Kollision beobachtet.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, konnte durch die Verfolgung verlorener Betriebsstoffe das beschädigte Auto in der alten Amtsstraße aufgefunden werden. „Während der Sicherstellung des Pkw durch die Polizei tauchte der völlig betrunkene Fahrer an seinem Pkw auf“, heißt es im Polizeibericht weiter. Den weiteren Angaben zufolge konnte sich der Mann den Schaden am Auto nicht erklären.

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutprobenentnahme an. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Trunkenheitsfahrt wurde eingeleitet.