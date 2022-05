Bewaffneter Drogenhandel: 21-Jähriger in Paderborn vor Gericht

Die Geschichte ist kein Einzelfall. Ein Pärchen zieht in einer Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt ein. Den Nachbarn fällt auf, dass ständig Leute ein und aus gehen und nur kurz bleiben. Am 19. November durchsucht die Polizei die Wohnung, findet diverse Tütchen mit Marihuana, eine Feinwaage, Bargeld und – zum Pech für den 21-Jährigen – einen Schlagring und ein Einhandmesser.

