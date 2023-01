Bewaffneter Paderborner überfällt Tankstellen-Mitarbeiterin in Hamm

Die Tat ereignete sich den Angaben der Polizei Hamm zufolge am Donnerstag gegen 19.15 Uhr an der Heessener Straße. Die 20-jährige Mitarbeiterin befand sich außerhalb des Gebäudes, als sich ihr ein Mann auf einem E-Scooter näherte. „Der Mann hielt unmittelbar vor ihr an und zog eine Pistole“, so die Polizei in einer Mitteilung am frühen Freitagmorgen.

Unter Vorhalt der Schusswaffe wurde die 20-Jährige in den Verkaufsraum und anschließend in den Kassenbereich genötigt. Dort entnahm der Täter Geld aus der Kasse und verstaute es in einem mitgeführten Beutel. Anschließend verließ er das Geschäft und floh mit der Beute auf dem E-Scooter in östliche Richtung.

Kurze Zeit später entdeckte die Polizei in der Nähe einen 50-jährigen Tatverdächtigen, auf den die Beschreibung der Zeugin passte. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Paderborner die Beute noch bei sich. Der Tatverdächtige stand unter Einfluss von Betäubungsmitteln.

Den E-Scooter hatte er nicht mehr dabei, dafür aber Betäubungsmittel, die zusammen mit der Beute sichergestellt wurden. Ein E-Scooter, auf den die Beschreibung des Fluchtfahrzeugs passt, wurde auf der Hülseistraße sichergestellt. Es stellte sich heraus, dass das Fahrzeug als gestohlen gemeldet war.

Bei der anschließenden Vernehmung durch die Kriminalwache gab der Tatverdächtige den Raub laut Polizei zu. Ihm wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen und er wurde vorläufig festgenommen.