Bewegende Worte für Bischof Yves beim Liborifest in Paderborn

Eine Person stand beim diesjährigen kirchlichen Liborifest besonders im Mittelpunkt: Bischof Yves Le Saux, Nachfolger des heiligen Liborius in Le Mans in Frankreich.

„Als Bischof von Le Mans wird Bischof Yves zum letzten Mal mit uns Libori feiern, denn Papst Franziskus hat ihn zum Bischof von Annecy ernannt“, berichtete Erzbischof Hans-Josef Becker im Pontifikalamt. Bei seinem Empfang am Sonntag im Liborianum richteten Hans-Josef Becker sowie Paderborns Bürgermeister Michael Dreier sehr persönliche Worte an den französischen Bischof. „Wir hoffen, dass wir Dich noch oft in Paderborn begrüßen dürfen. Du bist uns willkommen“, betonte Becker.

Bürgermeister Michael Dreier ergänzte: „Sie sind 14 Jahre als Bischof in Le Mans und uns damit in tiefster Freundschaft verbunden. Sie sind ein Mensch, der immer eine Botschaft für die ganze Gesellschaft hat. Sie sind ein Bischof zum Anfassen, ich möchte Ihnen für die gemeinsame Zeit danken.“ Als Geschenk überreichte Dreier Bischof Yves das Verbindungssymbol der beiden Städte Le Mans und Paderborn – eine kunstvolle Darstellung des Pfaus, über die sich der Gast außerordentlich freute. Bischof Yves appellierte an die Gäste, mutige Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Am Abend trug sich der französische Geistliche in das Goldene Buch der Stadt ein.

Erzbischof rät zum Aufatmen

Bei seinem Empfang verwies Erzbischof Hans-Josef Becker auch auf einen besonderen Gast, der von Dienstag an in Paderborn weilen wird: Bischof Dr. Bohdan Dzyurakh CSsR, Apostolischer Exarch für die katholischen Ukrainer des byzantinischen Ritus in Deutschland. „Ich bin sehr froh, dass wir damit ein Zeichen der Verbundenheit zu den Menschen in und aus der Ukraine setzen können. Einige von ihnen suchen bei uns Schutz. Sie können auf uns zählen und unserer Solidarität sicher sein.“

In seiner Ansprache erklärte Becker, der sich an dem Libori-Leitwort „aufatmen“ orientierte: „Möge das Liborifest mit dazu beitragen, dass wir in der Nähe Gottes immer wieder aufatmen und im Glauben einen Kraft- und Ruhepunkt für unser Leben finden, der uns auch in Krisenzeiten trägt.“ Die Pandemie, die Folgen des Klimawandels, der Krieg und der Terror wirke nicht nur bedrohlich, es sei bedrohlich. „Die Not, Angst und Sorge machen uns deutlich, wie es um die Welt bestellt ist.“

Solidarität gebe Hoffnung

Die Beispiele zeigten die Grenzen des Menschen auf. „Wir haben es nicht in der Hand, schon gar nicht allein. Da kann es einem die Luft zum Atmen nehmen.“ Das gelte auch für die Folgen des Tornados mit seinen horrenden Schäden. Aufatmen könne man jedoch dann, wenn sich Menschen gegenseitig helfen. „Wenn Menschen mit anpacken oder anderen Mut machen, aufrichten und stärken, dann ist eben doch nicht alles vorbei.“

Solidarität gebe Hoffnung und die würden die Menschen ganz gewiss benötigen angesichts der Probleme in der Gesellschaft. Es werde darauf ankommen, die sozialen Fragen zu beantworten. Hier werde Kirche Verantwortung übernehmen, sagte Becker. Die Kirche stehe an der Seite der Menschen, die Angebote seien erheblich.