Bezirksregierung kontra Paderborner Schulamt

Nach Ansicht der Bezirksregierung spiele die Raumsituation keine entscheidende Rolle mehr, sagte Schuldezernent Wolfgang Walter in der Sitzung des Schulausschusses. Weigere sich das Schulamt dauerhaft, dem Plan der Bezirksregierung zuzustimmen, „würde die Kommunalaufsicht das anweisen“.

Zum Hintergrund: Bislang sind vier weiterführende Schulen Orte des Gemeinsamen Lernens von Kindern mit und ohne Behinderung. Konkret handelt es sich um die Realschule in der Südstadt sowie die Gesamtschulen Elsen, Friedrich-Spee und Heinz-Nixdorf.

Weil aber laut Bezirksregierung für das Schuljahr 2023/2024 die Plätze für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf kreisweit nicht mehr ausreichen werden, sollen in der Sekundarstufe I auch die Realschulen Lise Meitner und Schloß Neuhaus Gemeinsames Lernen (GL) anbieten. Die Von-Fürstenberg-Realschule steht nicht mehr zur Verfügung, die Schulkonferenzen der Gymnasien wiederum votierten in der Vergangenheit wiederholt und einstimmig gegen die Einführung zieldifferenten Gemeinsamen Lernens.

Keine Erweiterungsmöglichkeiten im Schloss

Nun ist es aber so, dass die Realschulen Lise Meitner und Schloß Neuhaus selber dringend Räume brauchen. Der Neubau am Unterstufengebäude in Schloß Neuhaus soll Ende 2024 fertig sein, im denkmalgeschützten Schloss selbst gibt es keine Erweiterungsmöglichkeiten. Die Realschule Lise Meitner nutzt ehemalige Räume der Von-Fürstenberg-Realschule für die Unterstufe, muss aber gleichzeitig künftig auf die 2012 und 2014 aufgestellten Container für Unterrichtszwecke verzichten. Sie sind abgängig.

Sowohl für Lise Meitner als auch für die Realschule Schloß Neuhaus gilt, was deren Leiter Philipp Beil im Ausschuss unmissverständlich deutlich machte: „Wir haben keine Differenzierungsräume.“ Beil findet befremdlich: „Wir haben am 11. November erfahren, dass ich Inklusion machen und dass es im nächsten Jahr losgehen soll. Und das, obwohl wir bis an die Belastungsgrenze voll sind.“ Komme es dazu, brauche man dringend Sozialarbeiter. Gleichwohl könne die Realschule als Stadtteilschule das bislang gewohnte Angebot nicht mehr aufrechterhalten, ist der Leiter überzeugt.

Schulkonferenz dagegen

Auch die Verantwortlichen der Lise-Meitner-Realschule sehen sich mit GL überfordert. Die Schulkonferenz sprach sich Mitte September einstimmig gegen die Einrichtung von Klassen des Gemeinsamen Lernens aus. Begründung: Zusätzliche Differenzierungsräume stünden nicht zur Verfügung, außerdem fehlten für weitere Fördermaßnahmen und eine Verkleinerung der Klassen des Gemeinsamen Lernens Lehrkräfte. Außerdem solle sich die Schule ja auch noch um Kinder aus der Ukraine kümmern.

Die Schulkonferenz macht in einem Schreiben deutlich: „Die Schule hat ein sehr umfängliches Profil. So ist sie NRW-Sportschule, Eliteschule des Fußballs, Partnerschule des Volleyballs, zertifizierte Berufswahl- und ausbildungsfreundliche Schule (Peter-Gläsel-Stiftung), zertifizierte MINT-Schule und hat ein aufwändiges Konzept zur Sprachförderung.“ All das erfordere ein hohes Maß an Personaleinsatz und Organisation.

„ Die Kinder sind da und wollen ins Gemeinsame Lernen. Wir müssen sagen, wo sie hinsollen. “ Petra Tebbe

Obwohl Schuldezernent Wolfgang Walter der Bezirksregierung all diese Probleme geschildert hat, ist die offenbar nicht bereit, einzulenken. Die Stadt hätte eben frühzeitig und vorausschauend handeln müssen, meint die Bezirksregierung und schreibt: „Bekanntlich gibt es keine rechtlich verbindlichen Vorgaben bezüglich der Raumausstattung für Schulen des Gemeinsamen Lernens.“ Differenzierungsräume seien zwar sinnvoll und wünschenswert, aber keine Grundbedingung für GL. Paderborn müsse mit dem, was da ist, auskommen, findet die Bezirksregierung.

Rainer Lummer (Für Paderborn) hält das für ein „Stück aus dem Tollhaus“. Gegen ihren erklärten Willen werde den Schulen „die Inklusion aufs Auge gedrückt“. Offenbar zählten weder personelle noch räumliche Voraussetzungen, die Inklusion werde mit der „Brechstange “durchgesetzt, das Verhalten der Bezirksregierung sei eine Zumutung. Roswitha Köllner (Linksfraktion) beklagte im Schulausschuss, dass sich die Gymnasien bei der Inklusion nicht einbrächten: „Alle Schulen sollten sich auf den Weg machen, Inklusionsschulen zu sein.“

CDU sieht keine Alternative

Catharina Scherhans von den Grünen bezeichnete die Situation als „misslich“. Die Fraktion spreche sich ausdrücklich für das Gemeinsame Lernen aus. Es wäre allerdings gut, wenn mehr Schulen diese Aufgabe übernehmen würden, die Bedenken an den Realschulen Schloß Neuhaus und Lise Meitner seien absolut berechtigt. Zusammen mit der CDU stimmten die Grünen für die Vorlage der Verwaltung, den Plänen der Bezirksregierung notgedrungen zuzustimmen. Susanne Meiche (CDU) stellte ernüchtert fest: „Es bleibt uns im Grunde nichts anderes übrig, als das Schulamt zu diesem Schritt zu ermächtigen.“

FDP empfiehlt Abwarten

Wilfried Fuchs von der FDP sieht das anders: „Ich würde es erst mal darauf ankommen lassen.“ Alexander Lex (AfD) schlug vor, die Entscheidung auf die Ratssitzung am 15. Dezember zu verschieben. Vielleicht lägen ja dann konkrete Zahlen über die fehlenden Plätze vor. Und für die SPD riet Manfred Krugmann, noch einmal Kontakt zur Bezirksregierung aufzunehmen, was Wolfgang Walter allerdings für sinnlos hält.

Vertagen helfe nicht weiter, findet die Vorsitzende des Schulausschusses, Petra Tebbe. Die Kinder mit Förderbedarf könne man ja nicht wegzaubern: „Sie sind da und wollen ins Gemeinsame Lernen. Wir müssen sagen, wo sie hinsollen.“ Dass Förderschulen geschlossen wurden, habe die Misere nicht ausgelöst, betonte Tebbe: „Wir hatten drei Förderschulen, zwei verzeichneten am Ende keine Anmeldungen mehr.“