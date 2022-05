Bierfest am Himmelfahrtstag lockt zahlreiche Besucher nach Schloß Neuhaus

„Ein kühles Bier, die wunderschöne Umgebung, eine tolle Atmosphäre und gute Laune, wohin man auch blickt. Was will man mehr?“, sagte Jonas Bartsch und schwärmte inmitten von feierfreudigen Besuchern im Schlosspark. Der 28-jährige Paderborner war einer von vielen Genießern frischen Gerstensaftes und deftiger Grillspezialitäten während des Eröffnungstages des Bierfestes in Schloß Neuhaus. Noch am Samstag (15 bis 23 Uhr) und Sonntag (11 bis 19 Uhr) ist es geöffnet.

Bereits am Eröffnungstag an Christi Himmelfahrt haben die Besucher vor der Kulisse im Neuhäuser Schlosspark gefeiert. Die Betreiber von mehr als 30 Bierständen laden zum Probieren von insgesamt etwa 100 verschiedenen Sorten ein.

Zwei Jahre in Folge war das Fest ausfallen. Bis Sonntag gibt mehr als 30 Bierstände mit insgesamt etwa 100 verschiedenen Sorten sowie zahlreiche Imbissbuden, Attraktionen für Kinder und Musik auf der SchlossSommer-Bühne.

Am ersten Tag, gemeinhin als Herrentag bekannt, war der Andrang groß. In der Lindenallee in Richtung Rosengarten gab es Biersorten aus aller Welt und Bühnenakts mit passender Musik. Am frühen Nachmittag landete das „Partyteam Bad Driburg“ mit Achim Reichels Dauerbrenner einen Treffer: „Aloha Heja He“ schallte es von allen Seiten – nicht nur aus den Lautsprechern. Die Stimmung war bei der Eröffnung ausgelassen.

Neben lokalen, bekannten Klassikern wie dem Detmolder Landbier oder dem Paderborner Pilger gibt es ausgefallene Variationen aller Art, beispielsweise Met-Cocktails, also Mischgetränke mit Honigwein. Wer eher dem entspannteren Verweilen und Genießen zugeneigt ist, wird im Herzen des Schlossparks fündig. Im Barockgarten schlendert man von einer Bierbude zur nächsten. Und große Wagen parken hier: Es gibt einen Heineken-Bierbus, einen Unimog mit bescheidenem Namen „Kleiner Donner“ und einen Helikopter, an dem Wein und Lillet angeboten werden. Familien finden hier einen Ort zum Zeitvertreib am Kinderkarussell und an Süßkrambuden.

Wie bereits bei vergangenen Bierfesten sind auch einige lokale Gastronomen mit von der Partie und haben sich besondere Angebote ausgedacht wie T-Shirts zum Mitnehmen für Großbestellungen. Am Stand von Hops Bierbar, die zum ersten Mal dabei ist, gibt es eigens kreierte Drei-Hasen-Krüge zu kaufen. Auch Michael Keck, Betreiber vom Königseck/Königskeller, hat seinen Bierwagen hier zum ersten Mal aufgestellt: „Nachdem wir uns bereits für 2020 zum Bierfest angemeldet hatten, freuen wir uns, jetzt endlich dabei zu sein.“ Seine Kneipen liegen genau im Zentrum der Schneise des Tornados vom vergangenen Wochenende. Dankbar dafür, dass seine Lokale nicht stark betroffen sind, kann er sich umso besser auf die Gäste beim Bierfest einlassen.

Auch der Durst derjenigen, die angesichts der Coronapause unter Fernweh leiden, soll beim Bierfest gestillt werden. Das Mythos aus Griechenland, das Karlovačko aus Kroatien, das Gambrinus aus Tschechien und viele weitere internationale Gerstensaftsorten sind hier vertreten.