Die schönsten Biergärten in Paderborn und Umgebung

Bei gutem Wetter ist der Biergarten ein beliebtes Ausflugsziel für eine Radtour in Paderborn und Umgebung. Wir haben uns die Biergärten der Stadt angeschaut und einige Tipps zusammengetragen.

So wie hier am Schützenhof, hat Paderborn viele schöne Biergärten zu bieten.

Schöne Biergärten gibt es nicht nur in Bayern, sondern durchaus auch in Paderborn. Bei gutem Wetter gibt es für viele Einheimische und Touristen kaum etwas Schöneres, als sich mit einem Kaltgetränk im Biergarten zu erfrischen. In der Paderborner Innenstadt und Umgebung gibt es dazu genügend Gelegenheiten.

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Biergärten in der Innenstadt von Paderborn

Paderborner Brauhaus

Nicht weit von der Pader entfernt lädt das Paderborner Brauhaus mit dem größten Biergarten der Innenstadt (fast 350 Plätze) zum Verweilen ein. Auf der Homepage des Brauhauses können Plätze reserviert und die Speisekarte eingesehen werden. Bierpreis: 4,80 Euro (0,4l)

Öffnungszeiten:

Montags bis Freitag ab 17 Uhr

Samstag, Sonn- und Feiertag ab 11.30 Uhr

Alles ist Gut

Im Riemekeviertel ist im wahrsten Sinne des Wortes alles gut. Im kleinen aber feinen Biergarten der Kneipe "Alles ist Gut" kann man sogar sein eigenes Grillgut mitbringen und auf dem Schwenkgrill zubereiten. Neben dem Biergarten gibt es übrigens auch regelmäßig Livemusik und ein sehr beliebtes Kneipenquiz. Bierpreis: 4,50 Euro (0.5l)

Öffnungszeiten:

Mittwoch und Donnerstag von 18 bis 1 Uhr

Freitag und Samstag von 18 bis 3 Uhr

Montag, Dienstag, Sonntag geschlossen

Der Schützenhof

Der Schützenhof liegt nicht direkt in der Paderborner Innenstadt, also innerhalb des Walls, sondern etwas außerhalb. Dennoch verbindet er zentrale Lage mit grüner Umgebung. Im Schützenhof gibt es mehrere Räume, die für Veranstaltungen aller Art gemietet werden können. Der laut eigener Aussage "grünste Biergarten Paderborns" dient dabei als Außenbereich für private oder öffentliche Events. Er bietet auf 600 Quadratmetern Platz für etwa 300 Personen.

Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Samstag ab 17 Uhr

Sonn- und Feiertage ab 12 Uhr (Küche 12 bis 14 Uhr / 17 bis 21 Uhr)

Montag und Dienstag geschlossen

Der Schützenhof in Paderborn. Foto: Jörn Hannemann

Beliebte Biergärten in und um Paderborn

Auch in der unmittelbaren Umgebung der Paderborner Innenstadt finden sich zahlreiche Biergärten. Zum Beispiel im Rahmen einer Radtour lassen sich viele von ihnen an einem Tag erkunden.

Paulanergarten in der Alt-Enginger Mühle

Der Paulanergarten bietet bis zu 130 Personen Platz und befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Nesthauser See. Die grüne Umgebung mit den großen Kastanien und das Flair des alten Mühlengebäudes machen diesen Biergarten besonders beliebt. Bierpreis: 4,80 Euro (0,5l)

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Freitag von 15 bis 23 Uhr (1. Oktober bis Ostern ab 17 Uhr)

Samstag bis 12 bis 23 Uhr

(Küchenschluss jeweils um 21 Uhr)

Sonntag von 11 bis 21.30 Uhr (Küchenschluss um 21 Uhr)

(1. Oktober bis Ostern von 11 bis 15 Uhr, Küchenschluss um 14.30 Uhr)

Montag geschlossen

Elsener Brau & Bürgerhaus

Unmittelbar an das historische Bürgerhaus schließt der Biergarten an. Neben Bier können sich die Gäste mit Speisen der gutbürgerlichen Speisekarte verwöhnen lassen. Hier wird mit saisonalen und regionalen Zutaten gearbeitet. Bierpreis: 5,20 Euro (0,5l)

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Sonntag ab 17 Uhr

(Küche von 18 bis 22 Uhr)

Gesonderte Öffnungszeiten beim Fußball:

Bei Spielen vom SC Paderborn 07 außerhalb der Öffnungszeiten wird eine Stunde vor Anpfiff geöffnet.

Das Brau- und Bürgerhaus in Elsen. Foto: Jörn Hannemann

Gaststätte Weyher

Ein besonders beliebter Biergarten im Paderborner Umland findet sich bei der Gaststätte Weyher am Waldrand des Haxtergrunds. Bei frisch Gezapftem kommt dort beste Biergarten-Atmosphäre auf. Bierpreis: 4,80 - 5,40 Euro (0,5l)

Öffnungszeiten:

Montag, Mittwoch, Donnerstag von 15 bis 22 Uhr

(Küche von 17 bis 20.30 Uhr, Schnittchen bis 21 Uhr / Kaffee und Kuchen von 15 bis 17 Uhr)

Samstag, Sonn- und Feiertage von 10 bis 22 Uhr

(Küche von 11 bis 14 Uhr und 17 bis 20.30 Uhr, Schnittchen bis 21 Uhr / Kaffee und Kuchen von 14 bis 17 Uhr)

Dienstag und Freitag geschlossen.

Von Köppen auf Gut Ringelsbruch

Das Restaurant "Von Köppen", gelegen auf dem schönen Anwesen Gut Ringelsbruch, bietet gehobene Gastronomie für etwa 60 Personen. Der Biergarten mit seinen 42 Plätzen schließt unmittelbar daran an. Neben der Gastronomie können hier auch private oder berufliche Anlässe gefeiert werden. Bierpreis: 4,90 Euro (0,5l)

Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Samstag von 17 bis 23 Uhr

Sonntag von 9 bis 14 Uhr und von 17 bis 22 Uhr

Montag und Dienstag geschlossen.

Sun Coast

Im Schlosspark vom bekannten Schloß Neuhaus liegt das "Sun Coast". Hier sind nicht nur Zweibeiner jeden Alters willkommen, sondern auch Hunde. Neben einer großen Getränkeauswahl können sich die Gäste auch heiße Waffeln schmecken lassen. Die angeschlossene Minigolf-Anlage sorgt für Abwechslung. Bierpreis: 4,50 Euro (0.5l Flasche)

Öffnungszeiten:

Samstag und Sonntag von 12 bis 18 Uhr (oder länger)

Bei Sturm oder Dauerregen geschlossen.

Alle Entwicklungen und News rund um die Gastronomie-Szene in Paderborn erfahren Sie auf der Übersichtseite des WESTFALEN-BLATTES.

Der beliebteste Biergarten auf Libori in Paderborn

Party pur gibt es zu jedem Libori-Fest in Auffenbergs Biergarten. Mit seiner ganz besonderen Atmosphäre ist das Lokal seit Jahren Pflichtprogramm für viele Paderborner beim Besuch des Volksfestes. Der Standort ist traditionell direkt am Liboriberg in Sichtweite der Libori-Galerie.