Paderborn: Biersteuer-Prozess dauert Jahre

Es geht um Steuern in zweistelliger Millionenhöhe und zig Hektoliter Bier: Seit Februar 2020 verhandelt das Landgericht Paderborn dieses Steuerstrafverfahren – und steckt nach etwa 50 Verhandlungstagen noch immer mittendrin.

Über zwölf Millionen Euro soll der Steuerschaden französischer Behörden betragen, für den sich die drei Angeklagten in dem Prozess vor der großen Wirtschaftsstrafkammer verantworten müssen. Ein 62 Jahre alter Paderborner soll von 2016 bis 2019 Bier aus Frankreich nach Deutschland importiert und hier versteuert haben – dieser Import soll allerdings nur auf dem Papier stattgefunden haben. Tatsächlich soll das Bier nach Großbritannien transportiert und dort auf dem Schwarzmarkt verkauft worden sein. Hintergrund: Die Biersteuer ist in Deutschland niedriger als in Frankreich und Großbritannien.