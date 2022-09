Biotonnen-Kontrollen in Paderborn

Ein alter Joghurtbecher ist Plastikmüll und gehört nicht in eine Biotonne. Um der richtigen Mülltrennung Nachdruck zu verleihen, hat der ASP in Elsen zwei Mal Biotonnen kontrolliert. Künftig soll nicht nur in diesem Stadtteil überprüft werden, ob im Abfallbehälter alles seine Richtigkeit hat.

„Wir möchten die Kontrollen auf das ganze Stadtgebiet auweiten,“ kündigte der Leiter des städtischen Abfallentsorgungs- und Reinigungsbetriebs, Dietmar Regener, am Mittwoch in der Sitzung des Betriebsausschusses an. Darin stellte er die Ergebnisse der Kontrollen in Elsen vor.

Jeweils 600 Behälter in drei Siedlungsbereichen wurden im Juni und August vom ASP überprüft. Demnach bekamen beim ersten Mal 80 Prozent der Biotonnen-Besitzer in Elsen eine grüne Karte. Bei ihnen war alles in Ordnung. Die anderen erhielten eine gelbe Karte, sozusagen eine Verwarnung. Bei ihnen war zumeist Kunststoff in der Biotonne entdeckt worden. „Das Allermeiste sind Kunststofftüten, normale und auch kompostierbare, aber man findet in Biotonnen manchmal auch so ziemlich alles, sogar Glasflaschen“, berichtete Regener.

Besseres Ergebnis im zweiten Versuch

Beim zweiten Testlauf im August habe sich das Ergebnis verbessert, erläuterte er. Diesmal konnten sich 85 Prozent der Biotonnen-Besitzer über eine grüne Karte, also ein Lob, freuen. Zwölf Prozent wurden verwarnt. Auch rote Karten wurden bei dieser Kontrolle eingesetzt, drei Prozent der Biotonnen-Inhaber kamen zu dieser fragwürdigen Ehre. Ihre Biotonnen blieben stehen. Den Besitzern bot der ASP an, nachzusortieren oder das Ganze als Restmüll abzufahren und dies separat in Rechnung zu stellen.

85 Prozent grüne und nur wenige rote Karten: Das hält der ASP-Chef für einen guten Wert. In erster Linie gehe es darum, die Menschen zu sensibilisieren und nicht darum, sie zu bestrafen: „Wir versuchen es erst mit Aufklärung und Information, aber manche brauchen einen Anstoß.“

Lob vom Steuerzahlerbund

Der ASP legte im Betriebsausschuss auch einen Zwischenbericht für das laufende Jahr vor. Demnach wurde bis zum 30. Juni eine Abfallmenge von insgesamt 34.707 Tonnen entsorgt, knapp 1000 mehr als im ersten Halbjahr 2021. Dass der ASP einen guten und für die Bürger günstigen Job macht, hat ihm übrigens gerade der Bund der Steuerzahler attestiert. Bei der Abfallentsorgung sei Paderborn die günstigste Großstadt in NRW. Ein Musterhaushalt mit vier Personen zahlt für ein komplettes Entsorgungspaket laut Steuerzahlerbund 143 Euro jährlich, im Landesdurchschnitt sind es demnach 214 Euro.