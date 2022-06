Bis Sonntag Mitmachaktionen für die ganze Familie in Schloß Neuhaus

Von diesem Donnerstag, 16. Juni, bis Sonntag, 19. Juni, können unter kreativer Anleitung Skulpturen geknetet, Comics gezeichnet, kleine Monster genäht, T-Shirts bedruckt und lebensgroße Schattenrisse ausgesägt werden.

Die offenen Workshops werden von der Schlosspark- und Lippesee- Gesellschaft kostenfrei angeboten. Eingerahmt wird die Veranstaltung von Imbiss- und Getränkeständen.

Folgende Künstler und weitere kreative Akteure laden bei „Schloss mit Lustig!“ zu Workshops ein: Manfred Webel (Künstler) am 16. Juni von 13 bis 17 Uhr und am 17. Juni von 11 bis 15 Uhr, Laura Schlütz (Modedesignerin) am 19. Juni von 11 bis 15 Uhr, Alexander Ostermann (Innenarchitekt) am 19. Juni von 13 bis 17 Uhr, Jan Bargfrede (Bestsellerautor) am 17. Juni von 13 bis 17 Uhr sowie am 18. Juni von 13 bis 17 Uhr, André Sedlaczek (Comic-Künstler) am 16. Juni von 11 bis 15 Uhr und am 18. Juni von 11 bis 15 Uhr.