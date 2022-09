Blasmusik-Szene nimmt die Paderhalle in Beschlag

Die Paderhalle kann auch anders. Am Mittwochabend, 21. September, ist sie fest in der Hand der Paderborner Blasmusik-Szene. Ab 18 Uhr heißt es „Brass Movement“ – fünf Stunden, drei Bühnen und dazu mobile Acts, drei Theken, viel Platz zum Stehen und für Bewegung, ein paar Sitzplätze zum Ausruhen.

„Von sinfonisch über volkstümlich bis funkig und rockig liefern sich zur Freude des Publikums die verschiedenen Stilrichtungen einen fröhlichen Wettstreit, aber am Schluss wollen alle zusammen das Paderborn-Lied spielen“, schreibt die Stadt in ihrer Ankündigung.

Zehn Ensembles sind an diesem Abend, der vom Kulturamt und der Paderhalle veranstaltet wird, dabei: Während das Bundes‐Schützen‐Musikkorps Paderborn‐Elsen das sinfonische Register bedient, heizen die Eggeländer‐Böhmischen mit Polka und Co. ein. Die Männer aus der Blechwerkstatt führen vor, dass jede Musik auf Blechblasinstrumenten geht, das Blattwerk Saxophonquartett beweist, dass man auch alles für vier Saxophone arrangieren kann.

Ein eigens für diese Veranstaltung zusammengestelltes Quartett lässt den romantischen Klang von vier Hörnern durch den Raum schwingen, die Highland Dragon Pipe Band spielt traditionelle schottische Musik mit Dudelsäcken und Drums und das Ensemble Cimbasso entführt zu einem Spaziergang durch New York. Als einziges Ensemble ohne Blasmusik trägt die Drumband des Heide‐Musikzuges eine Schlagzeug-Show bei, die Saxaholics grüßen von der städtischen Musikschule und die Band deSOULart hat Rockmusik mit einem satten Bläsersatz auf Lager.

Böhmische Polka made in Westfalen: Die Eggeländer-Böhmischen. Foto: Harald Selke

Ein Abend ohne Berührungsängste

Berührungsängste zwischen den Genres? „Gibt’s hier nicht,“ gibt Christoph Leniger lapidar zu Protokoll. Er ist Ehrenvorsitzender des Bundes‐Schützen‐Musikkorps Paderborn‐Elsen und gehört zum Vorbereitungsteam. „Einige Musiker spielen ohnehin in mehreren Ensembles.“

Einen Sitzplatzanspruch hat man nicht. Christoph Leniger erläutert: „Ich würde es gar nicht als Konzert im klassischen Sinne bezeichnen. Tanzen und Bewegen sind durchaus erwünscht. Es geht locker zu: Man kann um 18 Uhr kommen und bis zum Schluss um 23 Uhr bleiben, man kann aber auch später kommen oder früher gehen. Der Abend hat eine Dramaturgie, die einem manchmal nahelegt, mit allen anderen Gästen zusammen im großen Saal zu sein, manchmal auch in kleineren Gruppen im oberen oder unteren Foyer.“ Manchmal komme die Musik sogar zu einem, denn Blasmusik-Ensembles seien ja oft auch mobil. Es blieben individuelle Freiräume, um zwischendurch mal an die Theke oder an die frische Luft zu gehen, so Leniger.

Bonnerin Molly Spitta führt Regie

Für den Ablauf ist den weiteren Angaben zufolge Regisseurin Molly Spitta aus Bonn zuständig. Sie ist Spezialistin für derartige Events: Unter anderem hat sie 2017 die große Luther-Show der Evangelischen Landeskirche in Bonn im Telekom Dome geleitet, die auch live im TV ausgestrahlt wurde. Ihre weitere Spezialität sind alternative Karnevalssitzungen: Jahrelang hat sie die Regie bei „Pink Punk Pantheon“ in Bonn geführt. Nach Paderborn bringt sie den Kirchen-Clown Christophorus aus dem Sauerland mit, der auf seine spezielle Art durch den Abend führen wird.

Paderhallen-Geschäftsführerin Dr. Maria Rodehuth freut sich, dass das zwei Tage später stattfindende „Krautrock-Festival“ nicht das einzige Steh-Event in der Paderhalle bleibt, denn der Aufwand für den Umbau ist immens. Aber sie ist sich sicher: „Das Publikum wird begeistert sein, die Paderhalle einmal ganz anders zu erleben. Konzert und Party verschmelzen sozusagen.“ Ganz ohne Sitzplätze ist es übrigens nicht, verrät sie: „Die Ränge bleiben bestuhlt, und im Foyer gibt es auch einige Sitzplätze, damit man sich zwischendurch mal ausruhen kann.“

Entstanden auf der Basis einer Biergarten-Idee

Christoph Gockel-Böhner vom Kulturamt erläutert den Werdegang der Idee: „Im letzten Jahr gab es in dem mit Mitteln der Bundeskulturstiftung finanzierten Kultursommer die Veranstaltung Blasmusik hoch drei. Die kam super an. Der Rat der Stadt hat Mittel zur Verfügung gestellt, um drei Veranstaltungen vom letzten Jahr zu verstetigen: Kuppelfest, Secret City Graffiti Fassadenfestival, und eben Blasmusik hoch drei. Daraus ist nun Brass Movement geworden.“

Die Drumband des Heidemusikzugs kann auch ohne die Bläser sehr spektakulär aufspielen. Foto: Heidemusikzug

Warum eigentlich „Brass Movement“? Christoph Leniger lacht: „Das ist wirklich eine Biergarten-Idee: Blasmusik hoch drei passte zum letztjährigen Ereignis, aber nicht mehr zu dem, was wir dieses Jahr bringen. Wir suchten einen Titel mit Bewegung, denn wir hoffen ja, dass das Publikum in Bewegung kommt. Und wir verstehen das Ganze durchaus als eine Blasmusik-Bewegung, die sich gemeinsam auf den Weg macht. Wer weiß, wo sie noch hingeht? Christoph Gockel-Böhner ist ja jetzt im Kulturamt zuständig für ‚Netzwerk Kultur‘. Der Begriff trifft genau, was hier passiert. Außerdem läuft das Ganze wie ein Uhrwerk, und Brass Movement heißt genau das: Messing-Uhrwerk.“

Der Vorverkauf läuft. Der Eintritt kostet 15 Euro. Für Gruppen ab zehn Personen gibt es eine Ermäßigung auf 13 Euro pro Person. Gäste bis zum Alter von 14 Jahren zahlen nur 10 Euro. Karten gibt es im Ticket-Center am Marienplatz (Telefon 05251/29975-0) und an allen Vorverkaufsstellen der Paderhalle. Die 15-Euro-Tickets sind auch online unter www.paderhalle.de erhältlich.