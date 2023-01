Blick zurück auf Paderborns pandemische Zeiten

Zweimal wurde der Jahresrückblick in der Paderhalle mit Thomas Philipzen und den Kollegen vom Trio „Storno“ storniert. Und auch 2023 klappte es nicht wie geplant, da das Ensemblemitglied Funke erkrankt ist, so dass die Zucchini Sistaz einsprangen.

Bereits seit 2005 sorgt „Storno“ für ein begeistertes Publikum, und die „Zucchini Sistaz“ waren mehr als nur Ersatz. So spielten mit Kontrabass (Jule Balandat), Gitarre (Tina Werzinger), Posaune und Trompete (Sinje Schnittker) die „Schwestern“ gleich mal einen flotten Boogie, um dann dreistimmig singend mit dem Oldie „Monotonie“ der Band „Ideal“ die Melancholie in der Südsee abzufeiern. Unterhaltungsmusik quer durch das 20. Jahrhundert, kokett und mit jeder Menge an Swing löste Begeisterung aus, als „das Gemüse auf 6 Beinen“ auch als Big-Band brillierte.

Geht ins Theater, unterstützt die Kultur, appellierte Philipzen mehrmals und dankte ebenso oft dem Kulturbüro OWL, dass es den schwierigen Bedingungen für Kultur während der Pandemie getrotzt habe. Der gebürtige Bad Driburger Thomas Philipzen hat es einfach drauf: Eleganter als Schmidtchen Schleicher mit den elastischen Beinen, pantomimisch, als wäre er der jüngere Bruder von Mister Bean oder hüpfend wie Rumpelstilzchen gehört ihm die Bühne. Mal mit Kalauern, mal mit Spott, mal mit passenden Kommentaren zum Zeitgeschehen gewinnt Philipzen mühelos die Sympathie der Zuhörer – so zum Beispiel, wenn er der Ampelkoalition in Berlin einfach ein H voranstellt.

Gott und sein Bodenpersonal

Ob Monarchie zur Probe, Bestrafung von Missbrauch in der Kirche (da habe der liebe Gott sein „Bodenpersonal“ nicht gut ausgesucht) oder Legalisierung von Cannabis, wobei er eine Pflicht zum Kiffen ab 60 fordert, da er so anhand der Lacher das Durchschnittsalter im Publikum schätzen könne: Der quirlige Philipzen hat für alles passende Kommentare. Aber er kann es auch philosophisch. Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derjenigen, die die Welt nie angeschaut haben, zitiert er Alexander von Humboldt, auch wenn dessen Urheberschaft nicht gesichert ist.

Blau gefärbtes Plastik fällt im Meer nicht auf

Die Kritik an der Ignoranz der Menschen gegenüber dem Klimawandel kam bei Philipzen unaufgeregt. Man möge doch das Plastik blau färben, damit wir es im Meer nicht mehr sehen, schlug er vor. Lauthals spottete er über seine ostwestfälische „Geilheit“ auf Fleisch, fragte sich, ob Veganer eine ähnliche Lust beim Rasenmähen spüren. Er monierte, dass Menschen ihr Kind zum Projekt machen, Eltern sich für „21 Jahre in Schwangerschaft begeben“, riss Witze über Digitalisierung und Hamsterkäufe. In Amerika seien die Pumpguns ausverkauft gewesen, in Deutschland Toilettenpapier. Bedeute das, dass es in Deutschland mehr A...löcher gebe?

Am Ende des Abends lag ihm das Publikum zu Füßen, als er den Song „Mister Boombastic“ von Shaggy umgedichtet auf Markus Lanz als „Mister Laber, Laber“ rappte. Kongenial begleitet wurde Philipzen vom „Storno“-Mitglied Jochen Rüther, elegant mit roter Fliege, der Mann der Fakten beim satirischen Jahresrückblick. In der Einsamkeit der Pandemie habe er im Garten unter der Eiche gelegen, so Philipzen, und viele Katholiken gesehen. „Katholiken“ fragt Rüther nach? Ja, Prozessionsspinner.