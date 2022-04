Die Fakten sind blutig und nach vier Prozesstagen hinreichend bekannt: Ein 30 Jahre alter Familienvater stirbt nach einem Messerstich in den Hals. Der Täter, sein guter Freund, steht vor dem Paderborner Schwurgericht, das am Mittwoch die Schlussanträge von Staatsanwaltschaft und Verteidigung gehört hat. Es geht um die Frage: War der Vorfall im Arnikaweg im vergangenen September Notwehr oder Totschlag, gibt es Freispruch oder Gefängnis?

Die Bluttat am frühen Morgen des 19. September im Paderborner Arnikaweg ist so weit aufgeklärt, wie es möglich ist. Das Geständnis des Angeklagten, das Messer in den Hals des Freundes gerammt zu haben, kam bereits am ersten Prozesstag. Zum Wie und Warum mussten zahlreiche Zeugen und Sachverständige aussagen, zuletzt auch ein psychiatrischer Gutachter. Der bescheinigte dem 31-jährigen Täter zwar aufgrund von Alkohol- und Drogenkonsum in der Nacht vor der Tat eine erheblich verminderte Steuerungsfähigkeit, stellte aber auch fest: „Aggressives Gewaltverhalten ist bei ihm nicht als wesensfremd einzustufen.“