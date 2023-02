BMW-Diebstahl in Paderborn: Polizei stellt X3 auf A2 sicher

Mutmaßlicher Täter war mit gestohlenen Kennzeichen in Richtung Osten unterwegs

Paderborn

Einen in Paderborn gestohlenen BMW X3 konnte die Polizei noch in der gleichen Nacht auf der A2 bei Braunschweig sicherstellen. Der mutmaßliche Täter war mit falschen Kennzeichen auf dem Weg in Richtung Osten.