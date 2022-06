Bonifatiuswerk stellt Jahresbericht vor

Hilfswerk mit Sitz in Paderborn hat 741 Projekte mit 10,9 Millionen Euro gefördert

Bremen/Paderborn

Das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken hat im vergangenen Jahr 741 Projekte für katholische Minderheiten in Deutschland, Skandinavien und dem Baltikum mit 10,9 Millionen Euro gefördert. Das waren 1,1 Millionen Euro weniger als im Vorjahr, wie aus dem am Dienstag in Bremen vorgestellten Jahresbericht 2021 hervorgeht.

Von KNA