„Boogielicious“ im Paderborner Amalthea

Paderborn

Das Amalthea-Publikum wird nicht auf die Kronleuchter klettern wie einige Zuschauer 1938 in New York bei einem großen Boogie-Woogie-Konzert mit den Jazz-Giganten der 30er Jahre. Das würde die Aufhängung nicht aushalten. Aber seinen Spaß wird es am Freitag, 21. Oktober, in Paderborn sicherlich auch haben.