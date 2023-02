Brandserie in Paderborn macht Anwohnern Angst

Paderborn

„Was ist das für ein Scheißkerl?“, fragt sich Ernst Beck und findet deutliche Worte. Er wohnt seit 1993 an der Roeinghstraße, in der am späten Freitagabend eine Lebensbaumhecke brannte. Die Brandserie im Riemekeviertel beunruhigt die Menschen zusehends.

Von Dietmar Kemper