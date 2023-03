Brandserie in Paderborn: Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Seit Monaten leben die Menschen im Riemekeviertel in großer Unruhe. Immer wieder brennt es nachts auf dem Westfriedhof oder im näheren Umfeld. Mülltonnen, Hecken, Autos: Nichts scheint vor den Brandstiftern sicher. Bislang blieb es bei Sachschäden. Doch die Angst in der Bevölkerung vor den nächsten Taten der bislang unbekannten Feuerteufel wurde zuletzt immer größer.

Wie Hans-Joachim Schulze, Dienstgruppenleiter (DGL) der Polizei, am Sonntag auf Anfrage bestätigte, hat es am Samstagabend bis in die frühen Morgenstunden zahlreiche weitere Brände im Riemekeviertel gegeben. Bei der letzten Tat um 8.29 Uhr wurden schließlich zwei Männer beobachtet, wie sie eine Hecke an einem Privatgrundstück in der Straße Im Lohfeld unweit des Westfriedhofs in Brand steckten.

Lichterloh brannte am Sonntagmorgen (12. März) diese Hecke an der Straße Im Lohfeld.

Der Zeuge habe sofort die Polizei alarmiert. „Der Zeuge konnte eine sehr gute Beschreibung der beiden Männer geben sowie deren Fluchtrichtung beschreiben“, sagte Schulze dieser Zeitung. Die sofort alarmierten Polizeikräfte stießen unweit des Tatortes auf die beiden Verdächtigen. Sie wurden sofort festgenommen.

Feuer im Riemekepark

Ob noch an diesem Sonntag oder erst am Montag über die Untersuchungshaft entschieden wird, war am frühen Sonntagabend noch unklar. „Die Vernehmungen durch die Kriminalpolizei laufen“, sagte der DGL. Neben dem Heckenbrand in der Straße Im Lohfeld wird den beiden Männern mindestens noch ein weiterer Brand zur Last gelegt: Um 7.40 Uhr brannte am Sonntagmorgen im Riemekepark eine Mülltonne. Auch dort waren die beiden Paderborner der Polizei bereits aufgefallen und wurden kontrolliert, so Schulz.

Chronologie der Brände Foto: Mindestens seit Oktober 2022 versetzen ein oder mehrere Brandstifter die Anwohner des Paderborner Riemekeviertels in Angst und Schrecken. Es ist eine beunruhigende Chronologie, die mit der Festnahme zweier Männer jetzt enden könnte.



Über den möglicherweise ersten Fall der Serie berichtete die Polizei am Sonntag, 16. Oktober. Auf dem Westfriedhof wurden 15 Mülltonnen in Brand gesteckt. Im November schlug der Feuerteufel unter anderem am Mittwoch, 23. November, zu. Wieder gab es mehrere Feuer auf dem Friedhof. Auch in einer geschlossenen Doppelgarage mit Friedhofsgeräten mussten Flammen gelöscht werden. Wenige Stunden später bemerkte die Polizei wieder Brandgeruch auf dem Friedhof. Hinter der Garage brannte diesmal eine Holzhütte mit Baumaterialien.



Auch im Dezember gab es mehrere Einsätze im Riemekeviertel: Tatorte waren Riemekestraße, Gronowskistraße und Balhorner Straße. Auch am Rewe-Markt wurde ein Feuer in einem Abrollcontainer für Papiermüll entdeckt. Polizei und Feuerwehr verhinderten hier Schlimmeres.



In der Nacht zum 28. Dezember schlugen der oder die Unbekannten wieder auf dem Westfriedhof und an der Rathenaustraße zu. Nach einer Pause im Januar brannten im Februar sieben Mülltonnen und Rollcontainer auf dem Westfriedhof. Am 23. Februar brannten erst ein Müllbehälter an der Jahnstraße sowie wenig später ein Auto auf dem Lidl-Parkplatz an der Bahnhofstraße. Die Serie wurde Anfang März mit neuerlichen Bränden auf dem Westfriedhof fortgesetzt. ...

Am Sonntag wurden an mehreren Tatorten diverse Spuren gesichert, denn dem Brand Im Lohfeld und im Riemekepark waren in der Nacht sechs weitere Brände vorausgegangen. Der erste Brand wurde nach Polizeiangaben bereits am Samstagabend um 20 Uhr entdeckt. In der Kurt-Schumacher-Straße unweit des Westfriedhofs brannte eine Mülltonne. Kurz darauf wurde ein paar Meter weiter ebenfalls an einem Privatgrundstück eine weitere brennende Mülltonne entdeckt.

Bereits um 20.06 Uhr ging die nächste Alarmierung ein: In der Dietrich-Bonhoeffer-Straße stand das Radhaus eines Mercedes Vans in Flammen.

Drei Autos brennen

Um 21.31 Uhr meldeten Zeugen ein Feuer auf dem Westfriedhof. Hier brannte erneut ein Müllcontainer. Zwei Stunden später eine weitere Alarmierung: Diesmal lag der Tatort in der Kapellenstraße. Hier brannten ein VW sowie ein Fiat Transporter.

Der vorerst letzte Einsatz in der Nacht riefen Feuerwehr und Polizei um 5.58 Uhr auf den Plan. In der Rathenaustraße stand ein Dixi-Klo in Flammen.

Anwohner sieht Feuerschein

Vom Heckenbrand an der Straße Im Lohfeld wurde der Hausbesitzer (42, Name der Redaktion bekannt) am Sonntag überrascht. Am Nachmittag waren er und seine Ehefrau aus dem Urlaub zurückgekommen. „Ein Nachbar hatte morgens die möglichen Täter gesehen, und die Polizei gerufen. Sie sollen alkoholisiert gewesen sein“, sagte der 42-Jährige. „Wenn sie es sind, hoffen wir, dass die Brandserie jetzt ein Ende hat. Im Umkreis des Westfriedhofs brennt eigentlich immer etwas“, fügte er hinzu.

Am Abend zuvor hatte ein 39-jähriger Anwohner (Name der Redaktion bekannt) der Kurt-Schumacher-Straße um 18.30 Uhr einen mehrere Meter hohen Feuerschein am Johannes-Familienzentrum gesehen. „Ich hatte Angst, dass die Kita brennt“, sagte er. Kurze Zeit später seien die Flammen allerdings nicht mehr zu sehen gewesen. Nach einem Anruf bei der Feuerwehr in dieser Sache habe er der Polizei nach 20 Uhr davon berichtet: Einsatzkräfte waren wegen des brennenden Müllcontainers in die Kurt-Schumacher-Straße gekommen.

Inwieweit die beiden Verdächtigen auch für die Brände in der Nacht zu Sonntag verantwortlich sind, ist derzeit völlig unklar. Ebenso muss nun ermittelt werden, ob die 37- und 38-jährigen Paderborner auch für die Brandstiftungen verantwortlich sind, die seit Oktober 2022 rund um den Westfriedhof und im Riemekeviertel verübt wurden. Mehr als 30 Taten gehen inzwischen auf das Konto der mutmaßlichen Feuerteufel.