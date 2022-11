Brandstifter schlagen erneut auf Westfriedhof zu

Brandstifter treiben offenbar auf dem Paderborner Westfriedhof ihr Unwesen. Am Mittwochabend und in der Nacht zu Donnerstag mussten Feuerwehr und Polizei erneut ausrücken und drei Feuer löschen.

Nach den Bränden am frühen Mittwochmorgen standen am Mittwochabend erneut Mülltonnen auf dem Westfriedhof in Flammen. Auch in einer Friedhofsgarage brach ein Feuer aus. Im Verlauf der Nacht brannte eine Holzhütte. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Zeugen können bei der Aufklärung der Brandstiftungen helfen.

Gegen 20.40 Uhr bemerkte ein Passant ein Feuer auf dem Friedhof. Im östlichen Teil Richtung Erzberger Straße brannten mehrere Müllbehälter. Die Feuerwehr löschte die vermutlich gelegten Brände. Zwei große Container und zwei Mülltonnen verbrannten vollends.

Während die Fahndung der Polizei auf und im Umfeld des Friedhofs lief, wurde gegen 21.55 Uhr ein Feuer in einem entgegengesetzten Bereich des Friedhofs gemeldet. Nahe der Hohoffstraße brannte es in einer geschlossenen Doppelgarage, in der Friedhofsgeräte gelagert werden. Die Flammen griffen auf das Garagendach über. Ein Anhänger und weiteres Inventar wurden beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Auch hier löschte die Feuerwehr den Brand. Laut Ermittlungen der Kripo hat der Täter ein nicht verschlossenes Garagentor geöffnet und eine Mülltonne in die Garage geschoben. Die Tonne wurde in Brand gesetzt und das Rolltor wieder geschlossen.

Um 3.45 Uhr bemerkten Polizisten bei ihrer Streife wieder Brandgeruch auf dem Friedhofsgelände nahe der beschädigten Garage. Unmittelbar hinter der Garage entdeckten sie im Bereich des Friedhofslagers eine brennende Holzhütte, die als Lager für Baumaterial dient. Hier wurde offenbar eine Holzwand in Brand gesetzt. Die Polizisten konnten den Brand mit Hilfe eines Feuerlöschers löschen. Der Sachschaden liegt bei etwa 2000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, verdächtige Beobachtungen auf dem Friedhof oder im nahen Umfeld zeitnah zu melden. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.