Erneut Brände im Riemeke-Viertel in Paderborn

Das Paderborner Riemeke-Viertel kommt nicht zur Ruhe. In der Nacht zu Donnerstag (23. Februar) wurden Polizei und Feuerwehr erneut zu zwei Bränden gerufen, die vermutlich gelegt wurden.

Weiteres Feuer in Elsen vermutlich nicht im Zusammenhang

Zunächst wurde gegen 22.20 Uhr am Mittwoch ein Feuer in der Jahnstraße gemeldet. Dort standen nach Angaben von Polizeisprecher Michael Biermann zwei Müllcontainer in Flammen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich dort erneut um Brandstiftung handelt.

Kurz nach Mitternacht wurden die Einsatzkräfte erneut alarmiert. An der Bahnhofstraße brannte ein Auto. Dieses Feuer sei sehr schnell entdeckt worden, sodass das Fahrzeug nicht komplett in Flammen aufgegangen sei. Auch in diesem Fall geht die Polizei von Brandstiftung aus.

Einen dritten Einsatz in der Nacht zu Donnerstag sieht die Polizei laut Biermann hingegen nicht im Zusammenhang mit den Feuern im Riemeke. Am Schlehdornweg in Elsen hatten ebenfalls Mülltonnen gebrannt. Dort komme aber auch fahrlässige Brandstiftung als Ursache in Betracht.

Im Riemekeviertel hat es seit Oktober 2022 bereits mehr als 20 nächtliche Brandstiftungen gegeben. Die Polizei ermittle mit Hochdruck, um dem Täter oder den Tätern auf die Spur zu kommen. „Dabei sind wir dringend auf Zeugenhinweise angewiesen“, betont Biermann. Das könnten auch nächtliche Begegnungen mit Personen sein.