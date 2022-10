Brandstiftungen auf dem Westfriedhof in Paderborn

Zeugen gesucht: Hoher Schaden an Mülltonnen und Rollcontainern

Paderborn

Auf dem Westfriedhof wurden am frühen Sonntagmorgen nach Angaben der Polizei durch unbekannte Täter an verschiedenen Stellen, nahezu gleichzeitig insgesamt 15 Mülltonnen oder Rollcontainer in Brand gesteckt.