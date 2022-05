Breitbandausbau: Papenberg und andere Problemfälle in Paderborn

Paderborn

Wer in Paderborn-Benhausen im Bereich Papenberg wohnt, kann vom schnellen Streamen von Filmen nur träumen. Das Internet dort sei katastrophal, beklagte Thomas Schild in der Sitzung des Ausschusses für Digitalisierung und E-Government. „Wir haben in den vergangenen Wochen mehrere Testläufe von Anwohnern machen lassen, fast alles lag unter 10 Megabit pro Sekunde“, erläuterte der Sachkundige Bürger der CDU, der von der Ortsunion Benhausen auf das Problem aufmerksam gemacht wurde.

Von Dietmar Kemper