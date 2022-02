Brücke über B1 in Paderborn marode

Die Brücke über die B1 an der Paderborner Mastbruchstraße muss erneuert werden. Das hat der Landesbetrieb Straßen NRW mitgeteilt und war auch Thema im Bauauschuss am Donnerstagabend.

An der Mastbruchstraße muss die Brücke über die Bundesstraße 1 erneuert werden. Bis es soweit ist, gilt dort Tempo 30 und der Verkehr muss einspurig über Bauwerk rollen.

Die Schäden seien laut dem landeseigenen Straßenbaubetrieb bei einer Überprüfung festgestellt worden. Bis zur Erneuerung, die zeitlich noch nicht terminiert ist, sind weitere Einschränkung für Verkehrsteilnehmer notwendig: So wird die Mastbruchstraße an dieser Stelle in nächster Zeit einspurig, das Tempo auf 30 Stundenkilometer reduziert.

Außerdem dürfen in Kürze nur noch Lkw mit einem Gewicht von unter 3,5 Tonnen die Brücke passieren. Bislang lag das erlaubte Höchstgewicht bei bis zu 16 Tonnen. Die Ausschilderung soll in Kürze erfolgen, hieß es im Bauauschuss.

Bislang durften Lkw bis 16 Tonnen über die Brücke fahren. Das reicht nicht mehr. Vorsorglich wird die Höchstgrenze auf 3,5 Tonnen reduziert. Foto: Jörn Hannemann

Erst im vergangenen Jahr wurde die viel befahrene Bundesstraße B1 auf einer Strecke von fast vier Kilometern aufwendig saniert und kostete viele Autofahrer Zeit und Nerven. Für die Sanierung der 3,6 Kilometer langen Strecke investierte Straßen NRW rund 3,7 Millionen Euro aus Mitteln des Bundes.

Für den Landesbetrieb kommt damit eine weitere Problem-Brücke an der B1 hinzu. Wie mehrfach berichtet wurde im Juni vergangenen Jahres die Fußgängerbrücke bei Marienloh bei einem Unfall mit einem Muldenkipper so stark beschädigt, dass sie abgerissen werden musste.