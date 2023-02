Bücherei Wewer belohnt eifrige Vielleser

Knapp 260 Medien hat Familie Iball im zurückliegenden Jahr ausgeliehen und ist dafür jetzt mit einer Urkunde und einem Büchergutschein belohnt worden.

Ausgezeichnet wurden auch „Sams“-Liebhaber Felix Morawe (8) und Manga-Fan Nikita Gulewskij (14), der in der Bücherei unter anderem sein Wissen über das Mittelalter für den Geschichtsunterricht vertiefen konnte. Beide schafften es in ihrer jeweiligen Altersgruppe an die Spitze der Ausleihstatistik. Die Zahl der aktiven Leser stieg nach einem der Corona-Pandemie geschuldeten Rückgang 2022 wieder spürbar an.

Kinder bis 13 Jahre bildeten weiter die größte Nutzergruppe. Vor allem die 100 Tonies und der reiche Fundus an Bilderbüchern standen ganz oben auf der Beliebtheitsskala. Aber auch die fortlaufend aktualisierte Auswahl an Krimis und Romanen wurde stark nachgefragt. Fast 450 Medien wurden 2022 neu beschafft, sodass sich der Medienbestand weiter der 5000er-Marke nähert.

Für alle Erstklässler der Almeschule gab es eine Einführung in die Bücherei. Das Bilderbuchkino konnte nach langer Corona-Pause wiederbelebt werden. Für 2023 hat sich das ehrenamtliche Büchereiteam die Wiederaufnahme der intensiven Zusammenarbeit mit den Kindergärten als Schwerpunkt gesetzt. Außerdem können sich alle Bücherfans auf den großen Bücherflohmarkt am 24. September freuen.