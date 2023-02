Bundes-Schützen-Musikkorps Elsen blickt Benefizkonzert entgegen

In der Mitgliederversammlung des Bundes-Schützen-Musikkorps Paderborn-Elsen sind langjährige Mitglieder ausgezeichnet worden. Es war die erste ordentliche Versammlung unter der Leitung des 2022 neu gewählten Leitungsteams bestehend aus Kati Born, Elke Schäfers und Till Watermann.

Kati Born konnte 44 aktive und passive Mitglieder begrüßen und gab zusammen mit Till Watermann einen Rückblick auf die Erfolge aus dem vergangenen Jahr: Besonders herausgehoben wurden die beiden Konzerte im Frühjahr und im Advent, die nach zweijähriger Corona-Pause wieder stattfinden konnten, sowie das Format „Brass Movement“ in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt Paderborn und weiteren Paderborner Musikvereinen.

Kati Born berichtete über die gute Entwicklung in der Nachwuchsarbeit, bestehend aus den Instrumenten-Schnupperkursen an der Comeniusschule Elsen, dem Schülerorchester kids4music und dem Jugendorchester Teens4Music. Die Nachwuchsmusiker Louis Bowron, Anakin Kaufmann, Florian Klüner und Finn Krause wurden für das erfolgreiche Bestehen des D1-Lehrgangs, alle auf ihrem Instrument Posaune, ausgezeichnet. Es folgten weitere Auszeichnungen für langjährige Mitgliedschaft an Andreas Kuhlmann und Till Watermann (zehn Jahre Mitgliedschaft) sowie Sabrina Wegener, die seit 30 Jahren als Musikerin im Verein aktiv ist.

Bei den anstehenden Wahlen kam es zu einigen Veränderungen im Vorstand des Orchesters. Heike Lütkevedder (Schriftführerin) und Jürgen Meermeier (Geschäftsführer) legten nach mehrjähriger aktiver Vorstandsarbeit ihre Vorstandsämter nieder. Für seine fast 20-jährige Vorstandsarbeit wurde Jürgen Meermeier von der Versammlung einstimmig und mit großem Dank zum Ehrenvorstandsmitglied gewählt. Auf Vorschlag des Vorstands hat die Versammlung Franca Dickgreber zur Schriftführerin ernannt. Michael Kuhlmann, seit mehreren Jahren für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, wird ab jetzt den geschäftsführenden Vorstand bei seiner Arbeit unterstützen. Die Öffentlichkeitsarbeit wird zukünftig gemeinsam von Carsten Bohnes und Torsten Claus verantwortet.

Reinhold Schulte und Wolfgang Liekmeyer vom Förderverein des Bundes-Schützen-Musikkorps Elsen gaben einen Ausblick auf eine besondere Veranstaltung: Am 16. März um 19 Uhr gibt das Luftwaffenmusikkorps Münster in der Paderhalle ein Benefizkonzert zugunsten des Fördervereins des Bundes-Schützen-Musikkorps Elsen. Karten sind ab sofort beim Ticketcenter Paderborn sowie den Elsener Geldinstituten für 15 Euro erhältlich.