Bundespräsident Steinmeier beruft Professorin der Uni Paderborn in Wissenschaftsrat

Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier hat Prof. Dr. Christine Silberhorn, Leiterin des Instituts für Photonische Quantensysteme und Inhaberin des Lehrstuhls für Integrierte Quantenoptik an der Universität Paderborn, in den Wissenschaftsrat berufen. Das teilte die Universität Paderborn mit. Damit ist die Physikerin ab dem 1. Februar für eine Amtszeit von drei Jahren Mitglied im hochrangigsten wissenschaftspolitischen Beratungsgremium Deutschlands.

Silberhorn blickt ihren neuen Aufgaben erwartungsvoll entgegen: „Ich freue mich sehr über die Berufung und die damit verbundene Möglichkeit, die strukturelle und inhaltliche Entwicklung des Wissenschaftsstandorts Deutschland zu begleiten.“

Die Mitgliedschaft im Wissenschaftsrat ist eine besondere Auszeichnung für Silberhorn, aber auch für die Universität Paderborn. „Mit Prof. Dr. Christine Silberhorn ist eine international außerordentlich renommierte Wissenschaftlerin in das wichtigste wissenschaftspolitische Beratungsgremium in Deutschland berufen worden, in dem herausragende Forschungspersönlichkeiten zusammenkommen. Dazu gratuliere ich ihr ganz herzlich“, betont Universitätspräsidentin Prof. Dr. Birgitt Riegraf.

Der im Jahr 1957 gegründete Wissenschaftsrat berät die Bundesregierung und die Länderregierungen Deutschlands in Angelegenheiten der Wissenschaft, der Forschung und des Hochschulbereichs. Auf Basis der Empfehlungen des Wissenschaftsrats soll die Leistungsfähigkeit der Wissenschaft in Deutschland gewährleistet und ausgebaut werden.

24 der insgesamt 32 Mitglieder der Wissenschaftlichen Kommission des Wissenschaftsrats werden auf gemeinsamen Vorschlag der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Max-Planck-Gesellschaft, der Hochschulrektorenkonferenz, der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren, der Fraunhofer-Gesellschaft und der Leibniz-Gemeinschaft in den Wissenschaftsrat berufen.

Der Forschungsschwerpunkt Silberhorns liegt in der Entwicklung und Untersuchung optischer Bauelemente und Methoden im Hinblick auf quantentechnologische Anwendungen. An der Universität Paderborn leitet sie die Arbeitsgruppe Integrierte Quantenoptik, ist Sprecherin des Sonderforschungsbereichs Transregio 142 Tailored Nonlinear Photonics, Mitglied im Center for Optoelectronics and Photonics (CeOPP) und Sprecherin des Instituts für Photonische Quantensysteme (PhoQS). Darüber hinaus ist sie Leibniz-Preisträgerin, Mitglied der Leopoldina und Mitglied in der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und Künste.