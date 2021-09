Bundestagswahl: Paderborner schicken ihre Stimme auch aus Tokio und Kalifornien

In Paderborn wird es bei der Bundestagswahl einen Rekord bei der Briefwahlbeteiligung geben: Der verantwortliche Wahllleiter Heribert Zelder spricht von 43 Prozent. Selbst aus Tokio und Kalifornien haben Paderborner ihre Stimme abgegeben.

In der Stadt Paderborn zeichnet sich eine Briefwahlbeteiligung von 43 Prozent ab

In Paderborn sind 111.628 Wahlberechtigte aufgerufen, den Deutschen Bundestag zu wählen. Briefwahl wurde durch 48.339 Menschen beantragt. 46.487 Briefwahlunterlagen seien eingegangen (Stand: 16 Uhr). Das entspricht einer "phänomenalen und noch nie dagewesenen Rückläuferquote von 96 Prozent", sagt Heribert Zelder, der mit seinem Stellvertreter Günter Ballat die Wahl in Paderborn leitet, dieser Zeitung am Sonntagnachmittag.