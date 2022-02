Bundeswettbewerb Informatik: elf Schüler auf den ersten Rängen platziert

Der Bundeswettbewerb Informatik (BwInf), einer der wichtigsten deutschen Schülerwettbewerbe für junge Informatiker, würdigt mit der Auszeichnung alljährlich die starke Beteiligung an diesem Wettbewerb.

Das Pelizaeus-Gymnasium hat sich mit elf erfolgreich auf den ersten Rängen platzierten Schülerinnen und Schülern am 40. Bundeswettbewerb beteiligt und damit die starke Rolle des Faches Informatik an der Schule und den Einsatz der verantwortlichen Lehrkräfte unterstrichen.

Schulleiter Dr. Peter Lütke Westhues freut sich über die hohe Auszeichnung mit dem Schulpreis in Gold. „Wir sehen diese Ehrung zugleich als Anerkennung unserer Leistungen und als Ansporn, Schülerinnen und Schüler mit Informatik-Talent auch in Zukunft engagiert zu fördern“, so Lütke Westhues.

Die Informatik-Lehrer Angelica Schmitz-Yomayuza und Michael Dohmen sind ebenfalls stolz auf den Informatik-Nachwuchs am Pelizaeus-Gymnasium: Tobias Stähle, Lionel Gaier, Max Amedick, Noah Bergmann, Josh Brinkschröder (Klasse 9); Sara Varghese, Ezgi Gül, Jannik Abram, Leonard Bobert, Edwin Masurow (Klasse 10) und Luca Huppertz aus der 11. Klasse, der sich für die zweite Runde qualifiziert hat.