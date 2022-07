Buntes Programm im AWO-Treffpunkt in Schloß Neuhaus

Paderborn-Schloß Neuhaus

Nachdem der Treffpunkt des AWO-Ortsvereins Schloß Neuhaus in der Schloßstraße 4 zum Sommerbeginn mit neuen regelmäßigen Angeboten gestartet ist, bietet er mit einem Theater-Workshop am 21. und 22. Juli ein besonderes Highlight. An den beiden Tagen geht es jeweils von 14.30 bis 18 Uhr darum, in einer kleinen Gruppe Stimme und Körpersprache neu zu entdecken und spielerisch szenisch umzusetzen.