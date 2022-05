Bürger sollen sich mehr beteiligen

Nach zwei Ausbildungen und mehreren Fortbildungen war Bärbel Bas auch einige Jahre Mitglied in einem Betriebsrat. Die Bedeutung solcher Gremien hob sie während des Besuchs bei der Benteler Automobiltechnik GmbH in Paderborn hervor. An dem Treffen nahm auch SPD-Landtagskandidat Michael Sprink teil.

Foto: Rajkumar Mukherjee