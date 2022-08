Bürger wünschen sich oberirdische Lösung beim Rosentor in Paderborn

„Der Bahnübergang am Rosentor soll oberirdisch zugänglich bleiben“. Das war das eindeutige Votum von rund 50 Bürgerinnen und Bürger aus der Südstadt, die der Einladung der CDU-Ratsfraktion zu einer Bürgerversammlung in die Mensa der Karlschule am Dienstagabend gefolgt waren.

Schon seit Jahren steht die Zukunft des Bahnübergangs am Rosentor in Paderborn in der Diskussion. In einer Versammlung fragte die CDU nun die Bürger um ihre Meinung.

Laut CDU sprach sich nur einer der Anwesenden bei wenigen Enthaltungen für die zuletzt von einem Planungsbüro entwickelte Lösung aus, die unter anderem eine konsequente Schließung des Bahnübergangs vorsieht. „Wir werden jetzt zeitnah die notwendigen Gespräche mit unserem grünen Koalitionspartner und der Verwaltung führen und müssen möglichst schnell in konkrete Planungen einsteigen. Mit den Menschen in der Südstadt erwarten wir auch eine baldige Visualisierung, die für die Kommunikation mit der Bürgerschaft dringend erforderlich ist, um diese auf dem Weg mitzunehmen“, heißt es in einer Pressmitteilung der Christdemokraten.

„Wir wollen trotz angespannter kommunaler Finanzen schon bei den bald anstehenden Haushaltsberatungen für 2023 ein Zeichen setzen“, meint CDU-Ratsherr Dieter Honervogt. Der Vorsitzende des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion freute sich über eine sehr lebhafte Diskussion mit den Anwesenden, nachdem der Fraktionsvorsitzende Markus Mertens mit einem kurzen Impulsvortrag in die allseits bekannte Thematik eingeführt hatte.

Anwohner befürchten „Mauer zur City“

Im Mittelpunkt der etwa 30 Wortmeldungen stand immer wieder die Sorge, dass die Südstadt und ihre rund 26.000 Bewohner bei einem Verlust eines grundsätzlich offenen Übergangs von der Innenstadt abgeschnitten werden. 300 Meter Luftlinie betrage der Abstand vom Bahnübergang bis zum Rathaus. „Es wird eine Barriere errichtet“ oder „Es entsteht eine Art Mauer zur City“ waren nur zwei von vielen ähnlichen Aussagen, die aber das Meinungsbild deutlich unterstrichen.

Dabei können auch stündliche Schranken-Wartezeiten zwischen 16 und in der Spitze bis zu 33 Minuten nicht schocken. Auch die Information, dass im Wesentlichen dann die bisherige Unterführung in „aufgehübschter Form“ mit neuen (nicht barrierefreien) Rampen, aber einem Aufzug für die Herstellung der barrierefreien Zugänglichkeit bestehe bleibe, konnte der herrschenden Meinung nichts anhaben.

„Wir wissen genau, dass es keine optimale Lösung gibt und erwarten auch keine Wunderdinge. Mit einem bescheidenen Ansatz sind wir zufrieden, Hauptsache oben bleibt offen. Die direkte und auch optische Öffnung zur City sind wichtig für uns “, fasste eine Besucherin zusammen. „Ein eindrucksvolles Statement. Der zugängliche Bahnübergang ist für viele eindeutig eine Herzensangelegenheit, die wir persönlich aber auch so empfinden“, befanden die sachkundigen Bürger Martina Mosch und Benedikt Schotten, die als „Kinder der Südstadt“ seit langer Zeit die Thematik verfolgen und nunmehr politisch begleiten.

Kritische Töne wurden vor allem in Richtung des Arbeitstempos von Politik und Verwaltung laut. „Geredet wurde jetzt wahrlich schon viel zu lange. Wir haben bei unserem Ortstermin am vorletzten Samstag am Rosentor von zahlreichen Bürgern immer wieder Kritik dahingehend erfahren müssen, dass wir eigentlich viel weiter sein müssten. Diesem Vorwurf müssen wir uns stellen, jetzt müssen wir handeln“, fasst der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Markus Bürger zusammen.

CDU will aufs Tempo drücken

Markus Mertens sagte zu, dass die CDU-Ratsfraktion jetzt aufs Tempo drücke. „Wir werden der Verwaltung das eindeutige Votum widerspiegeln. Letztlich geht es dann politisch auch um die Umsetzung einer Vereinbarung im schwarz-grünen Koalitionsvertrag“, unterstreicht Mertens. CDU und Grüne hätten jetzt Bürgergespräche geführt, Wünsche der Menschen in der Südstadt seien klar formuliert, jetzt müsse der nächste Schritt möglichst zeitnah folgen.

„Dabei werden wir die Bürgerinnen und Bürger auch weiterhin informieren – auch von Zwischenergebnissen. Bürgerschaft und CDU eint aber der Wunsch, dass die Verwaltung möglichst zügig mit konkreten (ersten) Schritten aufwarten kann“, heißt es in der Mitteilung der Christdemokraten abschließend.