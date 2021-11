Bürgermeister Dreier: „Deutlich mehr als ein ehrenamtliches Engagement“

Im Beisein des Verwaltungsvorstandes und der Fraktionsvorsitzenden bedankte er sich bei den insgesamt 32 Personen, deren aktive Tätigkeit im Paderborner Stadtrat mit dem Beginn der 17. Wahlperiode am 1. November 2020 endete. Er sprach seine Anerkennung für das Engagement für die Anliegen der Paderborner Bürgerschaft und den Einsatz in der Lösung unterschiedlichster Herausforderungen aus. „Sie haben zum Teil Jahrzehnte lang die Geschicke der Stadt geleitet“, sagte Dreier laut Mitteilung der Stadt und hob die vielen Stunden Arbeit hervor, die die Mitglieder in ihre Ehrenämter investierten. Zur besonderen Erinnerung wurde in einem gemeinsamen Moment der Stille auch den bereits verstorbenen Mitgliedern gedacht.

In einem kurzen Rückblick führte Dreier durch Meilensteine im Bildungs-, Kultur- und Wirtschaftssektor, die in den vergangenen Jahrzehnten durch den Rat auf den Weg gebracht wurden und „Paderborn zu dem gemacht haben, was es heute ist“. So wurde unter anderem im Jahr 1992 der Technologiepark gegründet, in dem heute 105 Firmen ihren Sitz haben und im vergangenen Jahr pandemiebedingt der Grundstein für den Paderborner Kultursommer gelegt.

Im Anschluss überreichten Bürgermeister Dreier, Carsten Venherm, Erster Beigeordneter, und Kämmerer Bernhard Hartmann traditionell die Ehrennadel der Stadt Paderborn. Die ehemaligen Ratsmitglieder, die nicht an der Feierstunde teilnahmen, bekommen ihre Auszeichnungen auf alternativen Wegen.

Rückblickend auf ihre Mitgliedschaften von 37 und 35 Jahren ergriffen auch Michael Pavlicic und Alois Lienen das Wort. Sie berichteten von Ereignissen, die ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind, sprachen ihren Dank für die Zusammenarbeit aus und freuten sich, die Mitglieder in der Feierstunde wieder persönlich zu treffen.