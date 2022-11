Paderborner Bürgermeister verspricht  Einsatz für  Mahnmal

Im großen Sitzungssaal des Paderborner Rathauses hören rund 30 Menschen gespannt den Worten von Giano Weiß zu. Bereits vor fünf Jahren hat er sich mit damals 17 Jahren für ein öffentliches Gedenken an den Völkermord der Sinti und Roma in Paderborn, seiner Heimatstadt, stark gemacht. In der Podiumsdiskussion am Sonntag sicherte Bürgermeister Michael Dreier seine Unterstützung zu und sprach sich für ein Mahnmal aus.

Sie diskutierten über die Geschichte der Sinti und Roma in Paderborn und die Erinnerung an sie (von links): Bürgermeister Michael Dreier, Giano Weiß (Vertreter des Landesverbands deutscher Sinti und Roma NRW), Verena Meier (Doktorandin der Forschungsstelle Antiziganismus der Universität Heidelberg) und Wilhelm Grabe, Leiter des Stadt- und Kreisarchivs Paderborn.

Giano Weiß ist Sinto und lebt gerne in Paderborn. Vor Ort und in NRW engagiert er sich gegen die bis heute noch stattfinde Diskriminierung von Sinti und Roma. An der Podiumsdiskussion nahm er auch als Vertreter des Landesverbands deutscher Sinti und Roma NRW teil. Auch er kann wie viele andere aus seiner Volksgruppe über schlimme Erfahrungen berichten. „Bis heute bekennen sich viele nicht – aus Angst vor Diskriminierung und Ausstoßung“, sagt Giano Weiß. Doch mithilfe von Aufklärung vor allem in Schulen soll sich das ändern. Insbesondere durch den persönlichen Kontakt ließen sich Verständnis aufbauen und Vorurteile abbauen, ist Weiß überzeugt.

Gesellschaftliches Verständnis stärken

In der Diskussion ging es zum einen um die lokale historische Aufarbeitung eines dunklen Kapitels. Hierzu lieferte Wilhelm Grabe vom Stadt- und Kreisarchiv Paderborn Zahlen und Fakten. Außerdem wurde gemeinsam über Lösungen diskutiert. Bürgermeister Michael Dreier bekannte sich zu den schrecklichen Taten in der Vergangenheit, insbesondere in der NS-Zeit, aber auch schon vorher. Gleichzeitig will er sich in der Gegenwart und Zukunft für eine Erinnerungskultur in Form eines Mahnmals einsetzen. „Wir setzen uns zeitnah zusammen. Und ich kann es nur betonen: Man darf niemals die Augen verschließen“, so der Bürgermeister. Außerdem sprach die Doktorandin der Forschungsstelle Antiziganismus (Universität Heidelberg) über aktuelle Erkenntnisse. Das „Z-Wort“ nutzte sie bewusst nicht, da dies negativ belegt sei.

Im Anschluss an die Diskussion gab es auch die Gelegenheit für die Zuhörer, Fragen zu stellen und von Erfahrungen zu berichten. Die Chance wurde genutzt. Gerade das Thema der geschichtlichen Aufarbeitung und der Unwissenheit vieler Bürger wurde angesprochen. In dem Zusammenhang hielten sich bis heute auch noch verletzende und negative Vorurteile, denen es entgegenzuwirken gelte. Auch hier sei der Schlüssel, miteinander zu sprechen und aus der Geschichte zu lernen.

Christoph Gockel-Böhner vom Kulturamt, der im Publikum saß, gab in diesem Zusammenhang an, dass eine Straße auf dem Gelände der ehemaligen Alanbooke-Kaserne den Namen „Renate Weinrich“ tragen sollte. Auch so erinnerten sich Menschen an das Unrecht und könnten sich geschichtlich mit dem Namen auseinandersetzen. Dies empfinde er als extrem wichtig, nicht nur als symbolisches Zeichen.

Ausgrenzung in Paderborn

Mit den Erkenntnissen von Stadt- und Kreisarchivar Wilhelm Grabe wurde eine Lücke in der Paderborner Geschichte geschlossen. Er konnte zum Beispiel herausfinden, dass Renate Weinrich 1943 an den Folgen der Menschenversuche von KZ-Arzt Josef Mengele starb. Nachweisbar wurden mit dem sechsjährigen Mädchen Weinrich vier weitere Sinti und Roma aus Paderborn nach Auschwitz gebracht und dort getötet. Doch auch vor der Kriegszeit wurde die Minderheit der Sinti und Roma immer wieder in Paderborn verleumdet, verdrängt und verfolgt, wie Dokumente zeigen.

Die geschichtlichen Erkenntnisse werden in der Ausstellung „Rassendiagnose Zigeuner“ – Der Völkermord an den Sinti und Roma und der lange Weg der Anerkennung im Stadtmuseum Paderborn dargelegt. Die Ausstellung läuft seit dem 9. Oktober und kann noch bis zum 8. Januar besucht werden. Grabes Aufsatz „Die Verfolgung von Roma und Sinti in Paderborn zwischen 1933 und 1945“ kann in der Ausstellung kostenlos mitgenommen werden. Seit Beginn fanden immer wieder Aktionen statt. Auch die Podiumsdiskussion gehörte dazu. Am Samstag wurde ein Aktionstag mit einer Schulung „Diskriminierung erkennen“ abgehalten. Außerdem fand eine Führung mit Verena Meier durch die Ausstellung statt. Zum Abschluss am Samstag spielte das Romeo Franz & Ensemble featuring Joe Bawelino traditionellen Sinti-Jazz.

Giona Weiß freut sich, dass er nun nach fünf Jahren das Versprechen des Bürgermeisters hörte, sich für ein Mahnmal einzusetzen. „Das ist ein großer Schritt. Ein Mahnmal kann nicht nur eine Begegnungsstätte sein, auch ein Erinnerungsort für die Verstorbenen. Gleichzeitig stärkt es die Sichtbarkeit und verdeutlicht gesellschaftliches Verständnis“, so Giano Weiß.