Große Bühne für stille Helden

Zum 17. Mal wurde der Bürgerpreis der Bürgerstiftung Paderborn verliehen. Geehrt wurden Menschen, die sich durch bürgerschaftliches Engagement in besonderer Weise um das Gemeinwohl verdient gemacht haben. Die Themen Ukraine-Krieg und die darauffolgende Hilfe sowie die Tornado-Schäden und der direkte Einsatz vor Ort in Paderborn hatte die Jury besonders bewegt. Und so wurden drei Gruppen von Preisträgern ausgewählt und im Rahmen der offiziellen Verleihung im gut gefüllten Sitzungssaal des Historischen Rathauses von Paderborn ausgezeichnet.

Das sind sie: die stillen Helden. Diese Menschen wurden geehrt, weil sie sich durch bürgerschaftliches Engagement in besonderer Weise um das Gemeinwohl verdient gemacht haben. Sie stehen stellvertretend für so viele aktive Ehrenamtliche in Paderborn.

„Zwei Ereignisse, die nicht vergleichbar sind und doch ein ähnliches Gefühl hinterlassen, haben dieses Jahr geprägt. Der Krieg in der Ukraine, auf den die Welt blickt, lässt uns ohnmächtig fühlen. Und die Naturgewalt eines Tornados, der am 20. Mai unsere Stadt Paderborn heftig getroffen hat, hinterließ ein Gefühl der Ohnmacht. Doch gemeinsam kommen wir raus aus diesem Gefühl, um zu handeln – und unzählige Paderborner und Paderbornerinnen haben gehandelt, und zwar ungefragt und freiwillig. Danke dafür“, sagte die stellvertretende Bürgermeisterin Sabine Kramm in ihrer Rede am Freitagabend. Sie war sichtlich gerührt von diesem starken Gemeinschaftssinn ihrer Stadt.

Es waren die stillen Helden, die in ihrer Freizeit Kleidung sortiert und gepackt haben, die am Wochenende mit dem Bus nach Przemyśl (Polen) gefahren sind, um dort in Notunterkünften zu helfen. Und es waren die stillen Helden, die am Abend des 20. Mai und in den Tagen danach unermüdlich aufgeräumt haben, die mit Kettensägen in Gärten oder auf Dächern von fremden Menschen gestanden und geholfen haben.

All diese Menschen sollten am Freitagabend mit dem Bürgerpreis geehrt werden. Gleich zu Beginn machte der Vorstandsvorsitzende Elmar Kloke deutlich: „Wir haben viele Vorschläge bekommen, und jeder hätte eine Würdigung hier und heute verdient. Wir freuen uns, dass so viele Preisträger kommen konnten, und ich muss und möchte betonen, das sind Stellvertreter für so viele weitere stille Helden. Hier und heute können wir nicht alle auf die Bühne holen, aber einen Teil und damit ein wichtiges Zeichen setzen.“

Eine tolle Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Organisationen: Die Preisträger der Ukraine-Hilfe rund um Rieke Offergeld (Mitte) stellvertretend für Christian Weidlich. Rechts: stv. Bürgermeisterin Sabine Kramm sowie Elmar Kloke und Bruno Weber (Vorstand Bürgerstiftung) Foto: Katharina Freise Die Preisträger der privaten Ukraine-Hilfe rund um Karsten Stasch – eine gemischte Gruppe, mit vielen Geflüchteten, die froh sind, helfen zu können. Foto: Katharina Freise Vom Dachdecker bis zum Pater: Nach dem Tornado haben unzählige stille Helfer mitangepackt, zum Teil kamen sie eigens angereist. Foto: Katharina Freise Dr. Georg Lunemann hielt die Festrede. Dafür erhielt er von Elmar Kloke einen Dank. Foto: Katharina Freise Dr. Niggemann Weidmüller) überreicht dem Vorstandvorsitzenden der Bürgerstiftung Paderborn, Elmar Kloke, den Spendencheck. Foto: Katharina Freise Rieke Offergeld nimmt stellvertretend für Christian Weidlich (Malteser) den Bürgerpreis für die Ukraine-Hilfe vom Vorstand der Bürgerstiftung Bruno Weber entgegen. Foto: Katharina Freise Gratulationen von der stellvertretenden Bürgermeisterin Sabine Kramm und Bruno Weber für die Preisträger der privaten Ukraine-Hilfe. Foto: Katharina Freise Karsten Stasch bedankt sich für die Ehrung und betont, es sei nicht sein Verdienst, sondern der aller Helfer und auch der Spender – ohne die Sachspenden hätten sie nicht viel tun können. Foto: Katharina Freise Das Preisgeld der Tornado-Hilfe ging an die schwer getroffene Einrichtung „Elterninitiative in der Klingerstraße". Den Scheck nahmen Florian Claes (v.l.) und Matthias Lorz dankend an. Foto: Katharina Freise Der langjährige Kuratoriumsvorsitzende Prof. Dr. Nikolaus Risch freut sich über den Apfelbaum, überreicht von Elmar Kloke. Foto: Katharina Freise Neu im Vorstand (von links): Lennart Engel und Dr. Rasmus Jakobsmeyer übernehmen den Platz von Bruno Weber und Johannes Heß. Elmar Kloke dankt für die gute Zusammenarbeit. Foto: Katharina Freise

Hilfe für die Ukraine

Zuerst wurden zwei Gruppen in der Kategorie Ukraine-Hilfe geehrt und danach die Gruppe einzelner Tornadohelfer. Insbesondere die Ankündigungen der Preisträger zeichneten sich aus: So wurden Videoclips ihrer Arbeiten gezeigt. Die erste Gruppe bestand aus den ehrenamtlichen Helden der unterschiedlichen Hilfsorganisationen wie die Malteser, die Johanniter und das Deutsche Rote Kreuz. Namentlich stand Christian Weidlich als Stellvertreter mit seiner Gruppe als Preisträger 2022 auf der Liste.

In dem Videoausschnitt waren unter anderem die Notunterkünfte in Polen zu sehen, wo fleißig zugepackt wurde. „Hunderte von Arbeitsstunden“ stecken dahinter, welche die Ehrenamtlichen gerne investiert haben. „Und wenn man einmal anfängt, dann findet man immer wieder die Zeit, um der Gemeinschaft etwas zurückzugeben“, sagt die Helferin im Video. Stellvertretend für Christian Weidlich (Malteser), der an dem Abend krankheitsbedingt nicht anwesend sein konnte, nahm Rieke Offergeld den Preis entgegen und trug die Dankesrede von Weidlich vor.

Neben dem organisierten Ehrenamt erhielt eine zweite Gruppe den Preis für die Ukraine-Hilfe: Karsten Stasch fand sich mit zahlreichen Helfenden zusammen, und sie sortierten die Sachspenden. Bis heute bringt sich jeder dort ein, wie er es kann. Und so entstand auch eine Fahrradwerkstatt, um gespendete Räder einsatzfähig zu machen. Das Besondere: Viele Ukrainerinnen helfen. „Es ist ein tolles Gefühl, ich mache mich nützlich, und ich kann helfen“, sagt eine Helferin im Video, die auch zur Preisverleihung gekommen war.

Unermüdlicher Einsatz nach Tornado

Neben dem Preis für die Ukraine-Hilfe wurden knapp 20 Personen stellvertretend für alle Tornado-Helfer geehrt – vom Dachdecker über die Freiwillige Feuerwehr bis zum Pater und zahlreiche Privatpersonen. Auch hier wurde ein Videoclip zusammengestellt, der das Publikum zunächst zurück in den Mai 2022 nahm und die schockierenden Bilder des Tornados und der Schäden zeigte. Als Abspann liefen die Namen der vielen Helfer, die ausgezeichnet wurden.

Egal ob mit Motorsäge, Besen und Kehrblech, Mülltüten oder mit Verpflegung: unfassbar viele Menschen, alle leisteten ihren Beitrag und halfen beim Aufräumen. „Es war nicht leicht, euch alle aufzuspüren“, sagte Elmar Kloke. Er spielt dabei auf die intensive Suche und Recherche von helfenden Händen an. Gemeinsam habe die Bürgerstiftung die zerstörten Gebiete eingeteilt und sich dann anhand der Straßen auf die Suche gemacht, erklärte er dieser Zeitung bereits im Vorfeld. „Manchmal haben wir auch einfach dort geklingelt und uns überall umgehört. Es war wirklich aufwändig, und natürlich konnten nicht alle Helfer gefunden werden, und es können auch nicht alle hier auf der Bühne stehen, aber wenigstens ein paar.“

Für die Preisträger gab es Urkunden sowie vom SCP gespendete Tickets für ein Heimspiel. Das Preisgeld in Höhe von 2500 Euro ging an die Elterninitiative in der Klingenderstraße, die ebenfalls schwer getroffen war, und es wird für den Wiederaufbau eingesetzt.

Eine Bühne geben

Die Preisverleihung begleitete zu Beginn Tristan Rudolf am Klavier und zur Halbzeit Alejandro Peter am Akkordeon von der Musikschule Schamei. Dr. Georg Luhmann, Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL), hielt vor der Preisverleihung noch einen Festvortrag, in dem er die besondere Bedeutung des Ehrenamts thematisierte. „Ehrenamtliches Engagement ist ein unbezahlbares Gut – aus und für die Gesellschaft“, sagte der Redner.

Gleichzeitig betonte er auch, dass das Ehrenamt vor unterschiedlichen Herausforderungen stehe, es sei schwer, langfristig Menschen zu binden und gerade in ländlichen Strukturen sei Ehrenamt komplizierter umzusetzen und dennoch ebenso notwendig. Wichtige Mittel seien die öffentliche Sichtbarkeit und die Wertschätzung, wie eben der Bürgerpreis in Paderborn.

Das bestätigte auch Preisträger Stasch, der sich sehr über die Veranstaltung und die Anerkennung freute: „Das ist eine große Wertschätzung unserer Arbeit. Ich freue mich, dass heute so viele unserer ukrainischen Helferinnen mitgekommen sind. Für sie ist das etwas ganz Besonderes. Außerdem haben wir heute auch wieder Kontakte geknüpft.“

Aus dem lockeren Zusammenschluss wird bald ein eigens gegründeter Verein entstehen, denn weder die Hilfsbedürftigkeit noch der Wunsch, (ehrenamtlich) helfen zu wollen, habe laut Stasch abgenommen. Die stillen Helden machen also weiter.