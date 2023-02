Schloß-Kompanie zählt 777 Mitglieder

Hauptmann Raimond Leiwen konnte in zufriedene Gesichter von mehr als 160 Schützen schauen, die zur Jahreshauptversammlung im Waldhotel Nachtigall erschienen waren. Der Vorstand der Schloß-Kompanie des Bürger-Schützen-Vereins Schloß Neuhaus 1913 – St.-Henricus-Bruderschaft blickte an diesem Abend auf ein erfolgreiches Schützenjahr 2022 zurück und konnte zahlreiche Gäste und Ehrendienstgrade begrüßen.

Neben den Berichten von Kassierer, Seniorenbetreuer und Jungschützenabteilung stellte Verwaltungsoffizier Benjamin Ruh die Mitgliederentwicklung dar. Trotz der Zwangspause durch Corona und fehlender Veranstaltungen in den Vorjahren wuchs die Gemeinschaft tatkräftiger Unterstützer weiter an. Mit ihren 777 Mitgliedern bilden die Schloß-Schützen weiterhin die zweitstärkste Kompanie im Neuhäuser Bataillon.

Bei den anschließenden Wahlen in Reihen der Funktionsträger und des Vorstandes wurden alle Verantwortlichen in ihren Positionen bestätigt: durch die Wiederwahl von Oberleutnant Markus Pollmeier, Schriftführer Torben Mensch und Spieß Markus Günzel konnte somit Kontinuität in der Kompanieführung gesichert werden.

Mit Lob und Anerkennung lenkte der Hauptmann das Augenmerk der Versammlung auf den Schützenbruder Uwe Merschmann, der nach 33-jähriger Treue zum Verein für sein 16-jähriges Engagement zum Ehren-Platzmeister ernannt sowie mit einem Präsent bedacht wurde. In seiner Laudatio hob Hauptmann Leiwen den unermüdlichen Einsatz für die Bruderschaft hervor.

3. Zug siegt im Kompaniepokalschießen

Bei der Verkündung der Ergebnisse des Kompaniepokalschießens konnte sich der 3. Zug mit einem Durchschnitt von 90 Ringen wieder als Sieger feiern lassen. In der Einzelwertung überzeugte Sebastian Stolzenburg (96 Ringe) vor Michael Zemelka (95 Ringe) und Kai Cardwell (ebenfalls 95 Ringe). Bei den Sportschützen siegte Serdar Vurgun mit 100 Ringen, gefolgt von Peter Lüttke-Bexten (95 Ringe) und Philipp Lütke-Bexten (94) auf Platz 3. Die Wertung der Jungschützen führte Lasse Wirth mit 85 Ringen an. Bei den Offizieren sicherte sich Hubert Bokel mit 66,6/1000 Teiler den Pokal, die Unteroffiziere umjubelten Ewald Glomba mit 116,2/1000 Teiler und die Ehrenscheibe ging in diesem Jahr an Markus Pollmeier mit einem 82,3/1000 Teiler.

Der musikalische Rahmen des Abends wurde durch das Tambourkorps Schloß Neuhaus gestaltet. Hier zeigte sich Tambourmajor Manfred Jasper verdutzt, als er durch den Vorstand nach vorne gebeten wurde. „Die musikalische Ausbildung und Förderung der Jugendarbeit liegt uns allen am Herzen“ hieß es zum Auftakt. „Dazu wollen wir einen kleinen Beitrag leisten.“ Bekannt war, dass die in die Jahre gekommenen Trommeln mitunter einen Austausch nötig haben. Hier zeigte sich der feste Zusammenhalt der Schützenbruderschaft: Hauptmann Leiwen konnte einen Spendenscheck über 700 Euro überreichen, der die Anschaffung einer neuen Trommel sichert. Ein besonderer Applaus war den Musikern hier sicher.

Geschlossen wurde das Schützenjahr 2022 traditionell mit dem Rückblick des Hauptmannes, der mit Frauen-Frühstücksbrunch und dem Kameradschaftsabend der Unteroffiziere gelungene Veranstaltungen ins Gedächtnis rief.

Für das Jahr 2023 stehen neben dem bewährten Engagement zur Säuberung des Wilhelmsberges oder im Gedächtnisgarten Wohnheim St. Marien auch Neuerungen an. So wird die Nikolausfeier für Kinder und Familien neu aufgelegt sowie ein gemeinsames Schlachtefest im Bürgerhaus veranstaltet werden. Ebenfalls in neuem Gewand wird sich in diesem Jahr die Kompaniefahne zeigen. Diese befindet sich aktuell zur Restauration bei den Missionsschwestern vom Kostbaren Blut im Missionshaus Neuenbeken, um für die kommenden Jahre im bewährten Glanz gerüstet zu sein.