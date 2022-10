Bürgerstiftung Paderborn ehrt stille Helden 

Zwei Themen hätten die Mitglieder der Jury zur Verleihung des 17. Bürgerpreises bewegt: der Krieg in der Ukraine und der Tornado in Paderborn. Stellvertretend für alle Helfer ehrt die Bürgerstiftung nun zwei Gruppen. Die Preisverleihung findet am Freitag, 18. November, von 19 Uhr an im Paderborner Rathaus statt.

Ob der Ukraine-Krieg seit Ende Februar oder der Tornado am 20. Mai in Paderborn: Beide Ereignisse hätten die Paderborner Bevölkerung mobilisiert, teilt die Bürgerstiftung mit. Zudem sei ein ehrenamtlicher Einsatz durch „unsichtbare Helden“ deutlich geworden.

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs kümmert sich das Helfer-Team um Christian Weidlich um die Koordination von Hilfskonvois, so die Bürgerstiftung. Zudem gibt es die Initiative Private Ukraine-Hilfe Paderborn um Karsten Stasch mit gut 30 Ehrenamtlichen. Diese gebe „mit hohem, persönlichen Aufwand ukrainischen Geflüchteten eine Anlaufstelle zur Versorgung und zum Austausch“. Hier zeige sich jeder Helfer „äußerst engagiert in seinem konsequenten Einsatz für die ukrainischen Flüchtlinge in Paderborn“, teilt die Bürgerstiftung dazu mit.

Freude über den Preis und die Anerkennung

Über die Anerkennung der ehrenamtlichen Arbeit seiner Gruppe freut sich Stasch. „Dieser Preis ist für die gesamte Gruppe und ehrt auch alle ukrainischen Frauen, die sich hier engagieren“, sagt der 49 Jahre alte Geschäftsführer einer Firma für Holzböden. Seit dem 4. April bietet die Hilfestelle an der Rathenaustraße 16a beispielsweise Kleidung und Haushaltsgegenstände für Ukrainer an. Aber auch syrische Familien nutzen das Angebot, so Stasch. Nach fünf Öffnungstagen in der Woche zu Beginn ist die Hilfestelle auf etwa 550 Quadratmetern Fläche inklusive Lager und Ladenlokal nun dienstags, mittwochs und donnerstags von jeweils 16 bis 18 Uhr geöffnet.

Auch nach dem Tornado seien viele Helfer zur Stelle gewesen und hätten „mit herausragendem Einsatz spontan dort mit angepackt, wo Hilfe nötig war“, so die Bürgerstiftung weiter. Mit der Verleihung des 17. Bürgerpreises sollen alle stillen Helden geehrt werden. Sie hätten „sich durch ihr bürgerschaftliches Engagement in besonderer Weise um das Gemeinwohl in der Stadt Paderborn verdient gemacht“.