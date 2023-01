Bus fährt nach Unfall mit Lastwagen weiter

Nach einem Unfall zwischen einem Linienbus und einem Lastwagen, der sich am Mittwochmorgen (11. Januar) auf der K28 zwischen Elsen und Wewer ereignet hat, sucht die Polizei Paderborn nach Zeugen.

Nach Angaben der Polizei war am Mittwochmorgen gegen 8.05 Uhr ein 56-jähriger Lkw-Fahrer auf der K28 in Richtung Paderborn-Elsen unterwegs. Auf der dortigen Brücke kam ihm ein Bus, der in Richtung Paderborn-Wewer fuhr, entgegen. Beim Vorbeifahren berührte der Bus den Spiegel des Lkws und beschädigte ihn. Während der Lkw-Fahrer stehen blieb, setzte der Busfahrer seine Fahrt fort.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Bus und zu dem Unfallgeschehen geben können, sich über die Rufnummer 05251/3060 zu melden.