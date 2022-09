Caritasverband Paderborn zieht Bilanz beim  Gemeinwohl

Umweltschutz, Zufriedenheit der eigenen Mitarbeiter, das Wohlergehen von Beschäftigten in Zulieferbetrieben: Die Verantwortung für ein Unternehmen in puncto Gemeinwohl endet nicht an der Tür zum Chefbüro oder am Werkstor. Sie kann sich diesbezüglich auch in der Zufriedenheit bei Bürgern, Konsumenten oder Kunden widerspiegeln. Das wurde bei der Verleihung der Zertifikate im Caritas-Haus St. Antonius deutlich.

Dass sich die Verantwortlichen des Caritasverbands Paderborn als gemeinnützig tätiges Unternehmen mit mehr als 1300 Mitarbeitern grundsätzlich mit Fragen des Gemeinwohls beschäftigten, verdeutlichte dessen Sprecherin Beate Lischka. „Mit der Teilnahme an der Zertifizierung geht es um einen kritischeren Blick auf das, was wir machen und was wir ändern wollen“, sagte sie. So fahren die Mitarbeiter in den ambulanten Diensten bereits überwiegend mit E-Autos. Der Verband achtet zudem darauf, dass die Kleidung für die Mitarbeiter ein Öko-Label hat. Und für den Transport sauberer Wäsche nutzt der Verband Stoffhussen als Überzieher statt Plastikfolie.

Gemeinsam mit der „Stiftung Gemeinwohl Ökonomie NRW“ beteiligte sich der Caritasverband an der Zertifizierung. Die drei weiteren Unternehmen in diesem einjährigen Prozess waren die „Schloss Hamborn Rudolf Steiner Werkgemeinschaft“, die Bielefelder Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung (GAB) und die Struck Lichtwerbung in Steinheim. Die Begleiter auf dem Weg zur Zertifizierung waren Dr. Christoph Harrach und Christian Einsiedel. Unterstützung bei der Erstellung der Bilanz gab es zudem durch zehn BWL-Studenten der Universität Paderborn. Dort mache sich Prof. Dr. René Fahr von der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften für das Thema stark, sagte Harrach.

Nachhaltigkeitsziele der Europäischen Union

Warum das Thema Gemeinwohl überhaupt relevant ist, verdeutlichte Harrach ebenso. Er bezog sich auf die Nachhaltigkeitsziele der Europäischen Union von 2015, die nach und nach auf die Länder übergehen. Und in diesem Zusammenhang könnte ab 2024 für bestimmte Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern die Pflicht kommen, entsprechend auch zum Thema Gemeinwohl zu berichten. Grundsätzlich bezieht sich die Bilanz auf Themen zu den Bereichen Menschenwürde, Solidarität, soziale Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit sowie Transparenz und Mitbestimmung.

Dass der Prozess für Unternehmen ohne primär gemeinnützige Ausrichtung eine Chance, aber zunächst auch eine Herausforderung darstellt, verdeutlichten Markus und Cornelia Struck als Inhaber der gleichnamigen Firma für Lichtwerbung. Seit 60 Jahren gibt es das Unternehmen mit nun 100 Mitarbeitern. Zwei Beispiele für die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema sind Angebote zum Besuch von Mitarbeitern im Fitnessstudio oder die Frage, wie die Bedingungen für Arbeiter in Zulieferfirmen sind.

Die Ergebnisse der Gemeinwohl-Bilanz des Caritasverbands Paderborn können sich Interessierte im Internet ansehen. Hier ist unter („Wir, der Caritasverband“) der Bericht 2020/2021 veröffentlicht.