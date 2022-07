Carsharing-Anbieter zieht es nach Paderborn

Neue WESTFALEN-BLATT-Serie zum Thema Mobilität in Paderborn

Paderborn

Wie werden wir in Zukunft in Paderborn mobil sein? Mit dieser Frage beschäftigen sich nicht nur Vertreter aus Politik und Verwaltung, etwa im Zusammenhang mit dem Integrierten Mobilitätskonzept (IMOK). Auch immer mehr Bürger blicken wegen der hohen Energiepreise auf Alternativen zum eigenen Auto beziehungsweise zum Verbrennermotor. In einer neuen Serie widmet sich das WESTFALEN-BLATT dem Thema Mobilität. Im Auftakt geht es um Carsharing.

Von Rajkumar Mukherjee