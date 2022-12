Schloß Neuhaus: CDU beklagt Lkw-Belastung in Mastbruch

Der Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion Markus Mertens zeigt sich enttäuscht darüber, dass die Verwaltung keinerlei Möglichkeiten sähe, gegen die Lkw-Durchgangsverkehre in Mastbruch vorzugehen. „Man muss das vorerst mal zur Kenntnis nehmen. Wir resignieren deswegen aber nicht“, resümiert Mertens, der in Teilen von Mastbruch seinen Wahlkreis hat.

Dort ansässige Bürgerinnen und Bürger hätten allerdings in den vergangenen Wochen seit dem Verwaltungsvortrag in der jüngsten Sitzung des Bezirksausschusses Schloß Neuhaus/ Sande in zahlreichen Gesprächen wenig Verständnis dafür gezeigt. „Klar ist, dass die verkehrliche Entwicklung und die Maßnahmen der Verwaltung ab sofort noch kritischer beobachtet und begleitet werden“, unterstreicht die Mastbrucher CDU-Ratsfrau Susanne Meiche.

Dies vor allem vor dem Hintergrund, dass in den kommenden Jahren mit der Entwicklung des Bereiches „Waldkamp“ – ehemals Dempsey-Kaserne – mit einer Zunahme der Bevölkerung zu rechnen sei. Mastbruch müsse im Rahmen des anstehenden IMOK für Schloß Neuhaus eine besondere Beachtung erfahren. „Weitere zusätzliche Belastungen durch Umverteilungen lehnen wir ab“, so die Vorsitzende des Bezirksausschusses Schloß Neuhaus-Sande. Schloß Neuhaus habe das Problem, dass drei Hauptverkehrsachsen die größten Belastungen tragen müssten.

Konsequenzen für andere Verkehrsteilnehmer

Neben der Strecke Residenz- und Bielefelder Straße seien das die Dubelohstraße und die Mastbruchstraße. Wolle man beispielsweise den Bereich Residenzstraße / Schloßstraße entlasten, würden automatisch Dubelohstraße und Mastbruchstraße häufiger genutzt – von zusätzlichen Ausweichverkehren zum Beispiel auf Husarenstraße, Hatzfelder Straße und Kaiser-Heinrich-Straße oder auch in oder aus Richtung Sande und Sennelager auf der Hermann-Löns-Straße einmal ganz abgesehen. „Die Autofahrer werden ihre Wege finden. Aber das alles hat doch Konsequenzen vor allem für Radfahrer, Fußgänger und Anwohner“, fürchtet Susanne Meiche.

Mertens: keine einseitigen Lösungsversuche

„Das ist den dortigen Anliegern an den betreffenden Straßen, aber auch in den Quartieren sehr klar, und deswegen verfolgen sie vor allem die Gedanken und Wünsche einer kleinen Gruppe aus dem Ortskern mit Argwohn“, weiß Markus Mertens, der vor einseitigen und egoistischen Lösungsversuchen warnt. In Mastbruch sei die Skepsis gegenüber der federführenden Bau-Verwaltung gerade nach den jüngsten Einschätzungen zum Lkw-Durchgangsverkehr gewachsen. Für die im Mastbruch wohnende Susanne Meiche verständlich: „Bei allen politischen Vorüberlegungen zur Entwicklung des neuen Wohngebietes Waldkamp (ehemals Dempsey-Kaserne) und vor allem auch bei Bürgerversammlungen hat immer die Zunahme des Verkehrs eine große Rolle gespielt. Deswegen waren wir als CDU froh, dass im neuen Wohngebiet letztlich nur rund 300 statt wie von anderen gefordert bis zu 600 Wohneinheiten gebaut werden sollen.“

Zusätzlicher Verkehr befürchtet

Der zusätzliche Verkehr werde über Mastbruchstraße und Dubelohstraße abfließen. Beides schon vor geraumer Zeit zurückgebaute Wege, bei denen an der Dubelohstraße unter anderem ein stark frequentierter und bald noch größerer Einkaufsmarkt, eine Kita und eine soziale Einrichtung sowie an der Mastbruchstraße eine Schule sowie demnächst eine dritte Kita angesiedelt seien.

Die von der Verwaltung reklamierte Machtlosigkeit gegenüber dem Durchgangsverkehr von Lkw ist für die Christdemokraten unverständlich. „Auch im Ortskern von Schloß Neuhaus gibt es Lkw, doch sind diese nach Untersuchungen in erster Linie auf Ziel- oder Quellverkehre vom oder zum Neuhäuser Zentrum zurückzuführen. Dort aber hat man nach CDU-Anträgen mit Sperrungen zumindest Verkehre in bestimmte Richtungen bis auf einzelne Irrläufer oder Ignoranten weitgehend unterbunden. Bei Durchgangsverkehr soll jetzt gar nichts gehen. Da entsteht der Eindruck, dass die Verwaltung ähnliche Problemstellungen unterschiedlich bewertet“, heißt es in der CDU-Mitteilung abschließend.