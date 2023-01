CDU fordert besseren Verkehrsfluss in Paderborn- Sande

Paderborn-Sande

In der kommenden Sitzung des Bezirksausschusses Schloß Neuhaus-Sande fordert die Paderborner CDU-Ratsfraktion einen aktuellen Sachstandsbericht zum schon länger kritisierten Verkehrsfluss an den Ampeln an den Kreuzungen Ostenländer Straße/Sennelager Straße und Sennelager Straße/B64 in Sande.