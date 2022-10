Mertens – gleichzeitig auch Vorsitzender des Sportausschusses – ist beim Studium des Haushaltsentwurfs der Stadt Paderborn aufgefallen, dass Kämmerer Markus Tempelmann für die Straßen und Wege der Stadt eine besonders hohe Summe zur Umstellung auf LED-Beleuchtung eingestellt hat, weil hier in den kommenden Jahren viel Geld eingespart werden kann. „Wir sehen auch bei Sportanlagen ein sehr großes Potential, deswegen sollte man auch die Flutlichtanlagen in den Blick nehmen“, fordert Mertens in einer Pressemitteilung.

Sein Ratskollege Georg Ortwein habe in Erfahrung gebracht, dass es um Flutlichtanlagen auf 16 städtischen Sportplätzen geht. „Wir müssen uns im Rahmen der anstehenden Haushaltsberatungen mit einer möglichen Umstellung auf LED befassen“, sagt Ortwein. Die Anlagen könne man schon allein aus Gründen der Arbeitsorganisation samt erforderlicher Ausschreibungen nur nach und nach anpacken.

Schwierige Finanzierung

„Vielleicht kann man ein Programm für drei oder vier Jahre mit einer Prioritätenliste auflegen“, meint Ortwein. Im Wissen um die schlechte Haushaltssituation der Stadt, die ein „finanzielles Draufpacken“ erst mal nicht erlaube, könne laut Ortwein gegebenenfalls auf Mittel aus dem Klimafonds zurückgegriffen werden. „Die Umstellung auf LED passt da genau rein“.

Mit diesen Gedanken und Zielen will die CDU in die anstehenden Haushaltsberatungen gehen. Dem Weweraner CDU-Ratsherrn Christian Hartmann ist aus den Erkenntnissen des Projektes am Ahorn-Sportpark aber besonders wichtig, dass eine Steuerung der Lichtquellen implementiert ist. „Man kann die Felder zielgenau ausleuchten und auch nur bestimmte Teil der Anlagen, die gerade bespielt werden. So ist auch eine Zeitschaltuhr integriert, mit der die Abstimmung des Flutlichts mit den exakt benötigten Trainingszeiten erfolgen kann. Das ist ein ganz wichtiger Faktor“, meint Hartmann, der aber abschließend ergänzt. „Hinter allem stehen jetzt und auch bei einer möglichen Umstellung immer Menschen. Jede Sportlerin, jeder Sportler muss in diesen Zeiten die Einsparung von Energie im Blick haben. Man kann sich neuer Techniken bedienen, doch ersetzen diese nicht das persönliche Handeln jeder einzelnen.“