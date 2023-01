CDU: Kulturministerin zu Gast in Schloß Neuhaus

Die Stimmung war freudig: nach drei Jahren Pandemie konnte sich die Ortsunion Schloß Neuhaus-Sande-Sennelager mit ihren Mitgliedern und Gästen endlich wieder im Audienzsaal des Schlosses zusammenfinden. Als Ehrengast begrüßte der Vorsitzende, Markus Mertens, Kultur- und Wissenschaftsministerin Ina Brandes (CDU). Daneben nahm auch Staatssekretär Daniel Sieveke am Neujahrsempfang teil. Gerne hätte Mertens auch Paderborns Bürgermeister Michael Dreier (CDU) oder dessen Stellvertreter Dietrich Honervogt (CDU) begrüßt, beide ließen sich jedoch krankheitsbedingt entschuldigen. Dafür konnten sich die Parteimitglieder über die Anwesenheit von Heinz Paus, dem ehemaliger Bürgermeister von Paderborn freuen.

Angesichts der anhaltenden Debatten um die Sicherheit von Feuerwehr und Rettungskräften, die auch unabhängig von den Silvester-Angriffen in mehreren Großstädten immer mehr Widerstand erleben, dankte Mertens Paderborner Vertretern von Feuerwehr und Rettungskräften: „Diesen Menschen können wir nicht genug danken. Was ist los in unserem Land? Was ist los mit unserem Rechtsstaat? Gerade im Anblick dessen, was in Lützerath passiert“.

Trotz aktueller Krisen wie dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine und der Energiekrise ermutigte Mertens die Anwesenden: „Ich bin zuversichtlich, dass wir die Herausforderungen meistern". Die Aufgaben, die es lokal zu bewältigen gilt, seien klar, denn Paderborn ist eine wachsende Stadt. So sagt Mertens: „Wir gehen mit riesigen Schritten auf 160.000 Einwohner zu“. In Sennelager und Sande sei der Wunsch da, Wohnraum auszubauen. Außerdem ergänzt er: „Kernaufgabe wird der Ausbau von Kitas und Schulen sein". Auch verkehrspolitisch habe die Stadt Aufgaben zu bewältigen. „Alle Ortsteile wollen entlastet werden“, so der Ortsvorsteher.

Ministerin: Kulturszene wieder unterstützen

Mit seinen Museen, der ehrenamtlichen Bibliothek und Veranstaltungen wie dem Schlossgarten trägt Schloß Neuhaus einen großen Beitrag zur Paderborner Kulturszene bei, betonte Mertens. Daher freute sich der CDU-Politiker besonders die nordrhein-westfälische Ministerin für Kultur und Wissenschaft, Ina Brandes, im Audienzsaal begrüßen zu können. Neben Kritik an der Ampel-Regierung, mahnte die Ministerin das Publikum auch vor dem rechtspopulistischen Gerede der AfD: „Diese Partei schadet der Demokratie, die erfinden ein Paralleluniversum“. Die Politikerin appellierte zudem an die Anwesenden, die Kulturszene wieder mit Besuchen von Theatern, Konzerten und Museen zu unterstützen. Die Corona-Pandemie hätte Künstlerinnen und Künstler in prekäre Situationen getrieben, so Brandes. „Das Verhalten des Publikums hat sich verändert. Menschen planen nicht mehr weit im Voraus, ob sie ein Konzert oder Theaterstück besuchen.“ Es sei wichtig Kulturschaffende wieder in die Mitte der Gesellschaft zu rücken. „Besonders für Kinder und Jugendliche war die Corona-Pandemie ein kultureller Verlust“, sagte die Ministerin.

Sievecke lobt Menschlichkeit der Paderborner

Einer, der einen Blick zurückwarf auf das Jahr 2022, war Daniel Sievecke (CDU): „Ich habe hier in Paderborn etwas erlebt, das mich zuversichtlich stimmt: Menschlichkeit. Als das Sturmtief Emmelinde im Frühjahr über Paderborn hinwegfegte, haben Paderborner einander geholfen. Die Menschen haben gesagt, das ist mein Paderborn, das sind meine Mitbürger“.

Als ein Highlight des Abends entpuppte sich die musikalische Darbietung von Christin Marie Meiche und Hendrik Weißler. Die 18-jährige Sopranistin und der 17-jährige Pianist trugen klassische Stücke von Mozart, Richard Strauss und Brahms vor.