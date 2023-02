CDU nimmt in Paderborn-Elsen die Verkehrssituation an der Urbanstraße in den Blick

Nach Ansicht der CDU ist die Verkehrssituation von der Dionysiusstraße an in Richtung Paderborn sehr unübersichtlich. Das habe nach Auffassung der Politikerinnen und Politiker mehrere Gründe. „Zum einen machen die vielen Einmündungen und leichten Kurven die Straße sehr schlecht einsehbar und zum anderen darf dort fast überall geparkt werden“, berichtet Christian Rörig.

„Daraus resultieren mehrere Probleme“, weiß die Vorsitzende des Bezirksausschusses Elsen, Unionspolitikerin Petra Eichstaedt, „die Busse des Padersprinters biegen hier aus der Josefstraße in die Urbanstraße ein. Auf der rechten Seite liegt dort direkt der Kindergarten St. Urban, vor welchem eine kurze Parkverbotszone eingerichtet ist. Unmittelbar im Anschluss an diese schraffierte Fläche parken jedoch Fahrzeuge, weshalb der Bus oft nur schwer und unter großer Mühe in die Urbanstraße einfahren kann.“ Ein weiteres Problem zeige sich, wenn man die Straße etwas weiter hochgehe, heißt es von der CDU.

„Direkt gegenüber der Einmündung Antoniusstraße ist ein kleines Ladenlokal, vor dem, wie in großen Teilen der Straße auch, geparkt werden darf. Das verengt die Straße an dieser Kreuzung für den Pkw- und Radverkehr und insbesondere für die Busse an dieser kritischen Stelle stark und führt zu gefährlichen Situationen“, kennt Eichstaedt die Lage vor Ort gut.

Hier bestehe Handlungsbedarf, um die Verhältnisse zu entschärfen und einen besseren Verkehrsfluss für alle Verkehrsteilnehmer zu erreichen, fordern die Christdemokraten in einer Pressemitteilung. Die ansässigen CDU-Ratsvertreter wollen deshalb von der Verwaltung wissen, wie die Stadt die schwierige Situation an der Urbanstraße beurteilt, ob bereits Maßnahmen zur Verbesserung geplant sind und ob es möglich wäre, die schraffierte Parkverbotszone vor dem Kindergarten zu verlängern, was dem Padersprinter sehr helfen würde. Die entsprechende Anfrage stellen die Christdemokraten in der nächsten Sitzung des Bezirksausschusses Elsen am Mittwoch, 22. Februar.