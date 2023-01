CDU Paderborn macht sich für „Tag des Blaulichts“ stark

Die Paderborner CDU-Fraktion stellt in der nächsten Ratssitzung den Antrag, einen „Tag des Blaulichts“ in Paderborn einzuführen. An diesem Tag soll Blaulichtorganisationen die Möglichkeit gegeben werden, sich und ihre Arbeit in den Schulen vorzustellen.

24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr setzen sich zahlreiche haupt- und ehrenamtliche Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz für ihre Mitmenschen ein. „Wie wichtig dieser Einsatz ist, erleben wir jeden Tag. Umso unverständlicher ist es, wenn diesen Frauen und Männern, die zum Teil ihr Leben oder zumindest ihre eigene Gesundheit riskieren, nicht nur fehlende Akzeptanz und Achtung entgegengebracht wird, sondern diese immer häufiger bei ihrer Arbeit behindert und sogar tätlich angegriffen werden“, ist der CDU-Fraktionsvorsitzende Markus Mertens fassungslos.

Die Krawalle an Silvester in deutschen Großstädten hätten das wieder schonungslos vor Augen geführt. Hinzu komme die erschreckende Erkenntnis, dass die Personen, von denen diese Aggressionen ausgehen, immer jünger werden. „Um diesem Trend entgegenzuwirken, lassen wir mit einem Antrag in der Ratssitzung am 9. Februar als CDU-Fraktion von der Verwaltung die Einführung eines sogenannten ,Tag des Blaulichts' prüfen“, sagt Mertens und ergänzt: „Dieser soll den Blaulichtorganisationen die Möglichkeit geben, sich und ihre Arbeit in den Schulen vorzustellen. Dadurch kann für neuen Nachwuchs im Ehrenamt geworben werden und ein positiver ,Nebeneffekt' ist die Schaffung von mehr Akzeptanz gegenüber der Arbeit dieser Personengruppen.“

In einigen Städten wurde bereits solch ein „Tag des Blaulichts“ an allen oder zumindest einzelnen Schulen eingeführt. In Paderborn gibt es einzelne Schulen, welche das Thema schon jetzt in Eigeninitiative betreiben. „Doch das Ziel ist, durch einen ,Tag des Blaulichts' den besagten Organisationen die Möglichkeit zu geben, diese Aktivitäten breiter aufzustellen und möglichst viele Schülerinnen und Schüler zu erreichen“, ist der CDU-Ratsherr von den Vorzügen eines solchen Tages überzeugt.