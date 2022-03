CDU Paderborn startet Wahlkampf mit Ministerin Scharrenbach

Landtagskandidat Sieveke: „Bürgerschaftliche Engagement und Ehrenamt in Nordrhein-Westfalen stärken“

Paderborn

Die CDU Paderborn startet in die heiße Phase der Wahlkampagne. Sie lädt zu ihrer Auftaktveranstaltung für die Landtagswahl ein. Der „Kick-off“ findet am Mittwoch, 30. März, von 19 Uhr an im Bürgerhaus Elsen statt.