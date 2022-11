CDU und Grüne sind für kleine Rosentor-Lösung in Paderborn

Seit langem diskutieren Politiker und Bürger in Paderborn über die bestmögliche Lösung zur Neugestaltung und Sanierung des Bahnübergangs Rosentor in Paderborn. Ein aktueller Antrag von CDU und den Grünen sieht vor, dass die bestehende Unterführung aufgewertet werden soll – wenn möglich mit einem Fahrstuhl.

In der Diskussion um die Neugestaltung und Sanierung des Bahnübergangs Rosentor sah Schröder im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion einen „guten Schlusspunkt“ mit dem gemeinsamen Antrag seiner Fraktion und der CDU. Da mehrere Fraktionen mit Blick auf den aus ihrer Sicht kurzfristig eingebrachten Antrag noch Beratungsbedarf haben, kündigte Ausschussvorsitzender Dietrich Honervogt (CDU) im Einvernehmen aller die Verschiebung in den Haupt- und Finanzausschuss an.