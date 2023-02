Charity-Aktion bringt 12.000 Euro für die Tafel und DRK

Diesen hatten die Mitarbeiter selbst organisiert und an 16 Abenden in der Vorweihnachtszeit mit zwei festlich geschmückte Hütten in der Außengastronomie des Restaurants Bobberts die Weihnachtsmarktbesucher angelockt.

Gut 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verbund-Volksbank OWL hatten sich nach Angaben des Geldinstituts bereit erklärt, in ihrer Freizeit Glühwein für den guten Zweck zu verkaufen. Das Angebot sei hervorragend angenommen worden. Viele Besucher hätten sich zudem spontan entschieden, zusätzlich ihr Pfandgeld zu spenden.

Mit dem Verlauf der Aktion und dem Ergebnis ist Vorstandsvorsitzender Ansgar Käter sehr zufrieden. „Ich bin sehr stolz auf die Kolleginnen und Kollegen. Dieses wertvolle Engagement für ehrenamtliche Einrichtungen zeigt, wie stark sich unsere Beschäftigten mit den hilfsbedürftigen Menschen und der Region identifizieren.“

Tafel Paderborn: Vorsitzende ist begeistert

Vera Jennebach, 1. Vorsitzende der Paderborner Tafel, zeigte sich bei der Spendenübergabe ebenfalls begeistert: „Als wir erfahren haben, dass die Bankmitarbeiter einen Teil des Erlöses aus ihrem selbst initiierten Glühwein-Verkauf uns zukommen lassen möchten, waren wir schon sehr gerührt. Dass wir jetzt sogar 6000 Euro erhalten, ist herausragend.“

Dr. Stefan Vogel, Vorstand des DRK-Kreisverbandes Paderborn, ergänzt: „Ganz toll, was sich die Bankmitarbeiter da haben einfallen lassen. Sie können sicher sein, dass sich dieser Einsatz gelohnt hat und wir die Spende sinnvoll einsetzen werden.“