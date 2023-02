Chorgemeinde St. Cäcilia Sande hat neuen Leiter

In der Jahreshauptversammlung konnte der Vorsitzende Franz Düwel fast alle aktiven Mitglieder und auch eine Reihe von Ehrenmitgliedern, Förderern und Freunde begrüßen, darunter Präses Pfarrer Tobias Dirksmeier, Ehrenpräses und Geistlicher Rat Pastor Josef Mersch, Pastor Dr. Remias und den neuen Dekanatskirchenmusiker Martin Geiselhart. Der Versammlung konnte mitgeteilt werden, dass Martin Geiselhart ab Februar die Chorleitung übernimmt. Ein besonderer Dank ging an die Sängerinnen und Sänger der Schola, die 30 Jahre durch ihre Gesänge viele Gottesdienste mitgestaltet haben. Die Gruppe wurde in den Chor intrigiert.

Nach der Rückschau auf die schwierigen vergangenen Jahre wegen Corona und des Weggangs der Chorleiterin im Jahr 2022 wurde der Vorstand turnusgemäß neu gewählt: 1. Vorsitzender ist Franz Düwel, 2. Vorsitzende Petra Balthasar, als Schriftführerin wurde Tonia Zahn gewählt, als Kassierer Wolfgang Schäfers. Christel Grumm und Hiltrud Struck sind Notenwartinnen, den Festausschuss bilden Margret Siemensmeyer und Alfons Heggen.

Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurde Hermann Pahls und für 40 Jahre Jochen Grumm geehrt. Wegen des Erreichens der Altersgrenze und der Dauer der Zugehörigkeit zur Chorgemeinschaft wurden folgende Mitglieder zu Ehrenmitgliedern ernannt: Ingrid Engelhardt, Hermine Engelkamp, Rita Hansmeier, Ursula Marks, Elisabeth Adolph Richter, Marlene Siemensmeyer, Luzia Schulte, Josef Heggen, Reinhard Rethemeier und Georg Wecker.

Ab sofort finden jeden Donnerstag in der Gaststätte Meermeier/Hillebrand in Sande von 19.30 bis 21.15 Uhr die Chorproben statt. Frauen, Männer und natürlich auch Jugendliche, die Freude am Gesang haben, sind in der Chorgemeinde willkommen. Vorzusingen braucht bei dem Chor niemand, mitzubringen sind nur Spaß an der Gemeinschaft und am Gesang.