Citymanager zieht positive Halbzeitbilanz von Libori

Zur Halbzeit des Libori-Festes zieht Citymanager Heiko Appelbaum ein positives Fazit: „Der Erlebnisraum Innenstadt zeigt sich in einer Vielfalt, die in dieser Form sicher einzigartig ist“, sagt Appelbaum.

Natürlich: Dank Libori ist in der Paderborner Innenstadt viel mehr los als in den anderen vier Jahreszeiten. Ein höherer Umsatz für den Einzelhandel ist deswegen aber keinesfalls garantiert.

Deutliches Zeichen für die Attraktivität des Libori-Festes sei die Besucherfrequenz in der Fußgängerzone. Das Unternehmen Hystreet ermittelt diese per Laserscanner an der Westernstraße in Höhe der Einmündung der Rosenstraße am Thalia-Gebäude.

Am Samstag zum Libori-Auftakt passierten diese Stelle 65.505 Menschen; an den vorherigen Samstagen im Juli waren es durchschnittlich 34.000. Zum Start von Libori light am 24. Juli 2021 waren vom Laserscanner 38.840 Personen gemessen worden. „Die Innenstadt war an den vergangenen Tagen grundsätzlich gut besucht“, hat Heiko Appelbaum beobachtet.

Das Geld sitzt derzeit nicht so locker

Allerdings sei die corona- und kriegsbedingte wirtschaftliche Unsicherheit ein wichtiger Faktor. Das Geld sitze nicht so locker wie in den Vorjahren und das zeige sich auch im Einzelhandel. Dieser gehöre zu den großen Verlierern der aktuellen Lage. „Eine hohe Besucherfrequenz bedeutet nicht gleichzeitig einen höheren Umsatz“, sagt Appelbaum.

Er geht aber davon aus, dass die Libori-Woche insgesamt „einen sehr positiven Effekt auf die gesamte Innenstadt und eine nachhaltige Wirkung“ habe.